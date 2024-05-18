ホッフェンハイムvsバイエルン スタメン発表
[5.18 ブンデスリーガ第34節](ライン・ネッカー・アレーナ)
※22:30開始
<出場メンバー>
[ホッフェンハイム]
先発
GK 1 オリバー・バウマン
DF 5 オザン・カバク
DF 11 フロリアン・グリリッチュ
DF 25 ケビン・アクポグマ
MF 3 パベル・カデジャーベク
MF 6 グリシャ・プレメル
MF 14 マクシミリアン・バイアー
MF 16 アントン・シュタハ
MF 21 マリウス・ビュルター
MF 27 アンドレイ・クラマリッチ
FW 9 イーラス・ベブ
控え
GK 37 ルカ・フィリップ
DF 19 D. Jurásek
DF 23 ジョン・ブルックス
DF 35 T. Drexler
MF 20 フィン・オレ・ベッカー
MF 39 トム・ビショフ
MF 40 ウムト・トフムク
FW 10 ボウト・ベグホルスト
FW 29 ロベルト・スコフ
監督
ペッレグリーノ・マタラッツォ
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 15 エリック・ダイアー
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 19 アルフォンソ・デイビス
MF 25 トーマス・ミュラー
MF 27 コンラッド・ライマー
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 39 マティス・テル
控え
GK 18 ダニエル・ペレツ
GK 26 スベン・ウルライヒ
DF 40 ヌセア・マズラウィ
DF 41 M. Vinlöf
DF 44 Adam Aznou
MF 34 L. Zvonarek
FW 17 ブライアン・サラゴサ
FW 38 M. Scholze
監督
トーマス・トゥヘル
※22:30開始
<出場メンバー>
[ホッフェンハイム]
先発
GK 1 オリバー・バウマン
DF 5 オザン・カバク
DF 11 フロリアン・グリリッチュ
DF 25 ケビン・アクポグマ
MF 3 パベル・カデジャーベク
MF 6 グリシャ・プレメル
MF 14 マクシミリアン・バイアー
MF 16 アントン・シュタハ
MF 21 マリウス・ビュルター
MF 27 アンドレイ・クラマリッチ
控え
GK 37 ルカ・フィリップ
DF 19 D. Jurásek
DF 23 ジョン・ブルックス
DF 35 T. Drexler
MF 20 フィン・オレ・ベッカー
MF 39 トム・ビショフ
MF 40 ウムト・トフムク
FW 10 ボウト・ベグホルスト
FW 29 ロベルト・スコフ
監督
ペッレグリーノ・マタラッツォ
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 15 エリック・ダイアー
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 19 アルフォンソ・デイビス
MF 25 トーマス・ミュラー
MF 27 コンラッド・ライマー
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 39 マティス・テル
控え
GK 18 ダニエル・ペレツ
GK 26 スベン・ウルライヒ
DF 40 ヌセア・マズラウィ
DF 41 M. Vinlöf
DF 44 Adam Aznou
MF 34 L. Zvonarek
FW 17 ブライアン・サラゴサ
FW 38 M. Scholze
監督
トーマス・トゥヘル
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります