[5.18 ブンデスリーガ第34節](ライン・ネッカー・アレーナ)

※22:30開始

<出場メンバー>

[ホッフェンハイム]

先発

GK 1 オリバー・バウマン

DF 5 オザン・カバク

DF 11 フロリアン・グリリッチュ

DF 25 ケビン・アクポグマ

MF 3 パベル・カデジャーベク

MF 6 グリシャ・プレメル

MF 14 マクシミリアン・バイアー

MF 16 アントン・シュタハ

MF 21 マリウス・ビュルター

MF 27 アンドレイ・クラマリッチ

FW 9 イーラス・ベブ

控え

GK 37 ルカ・フィリップ

DF 19 D. Jurásek

DF 23 ジョン・ブルックス

DF 35 T. Drexler

MF 20 フィン・オレ・ベッカー

MF 39 トム・ビショフ

MF 40 ウムト・トフムク

FW 10 ボウト・ベグホルスト

FW 29 ロベルト・スコフ

監督

ペッレグリーノ・マタラッツォ

[バイエルン]

先発

GK 1 マヌエル・ノイアー

DF 2 ダヨ・ウパメカノ

DF 4 マタイス・デ・リフト

DF 15 エリック・ダイアー

MF 6 ヨシュア・キミッヒ

MF 8 レオン・ゴレツカ

MF 19 アルフォンソ・デイビス

MF 25 トーマス・ミュラー

MF 27 コンラッド・ライマー

MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ

FW 39 マティス・テル

控え

GK 18 ダニエル・ペレツ

GK 26 スベン・ウルライヒ

DF 40 ヌセア・マズラウィ

DF 41 M. Vinlöf

DF 44 Adam Aznou

MF 34 L. Zvonarek

FW 17 ブライアン・サラゴサ

FW 38 M. Scholze

監督

トーマス・トゥヘル

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります