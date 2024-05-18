[5.18 ブンデスリーガ第34節](シュタディオン・アン・デア・アルテン・フュステライ)

※22:30開始

<出場メンバー>

[ウニオン・ベルリン]

先発

GK 1 フレデリク・レノウ

DF 4 ディオゴ・レイテ

DF 5 ダニーリョ・ドゥーヒ

DF 31 ロビン・クノッヘ

MF 6 ロビン・ゴセンス

MF 13 アンドラーシュ・シェーファー

MF 14 Y. Vertessen

MF 18 ヨシップ ユラノヴィッチ

MF 28 クリストファー・トリメル

MF 29 リュカ・トゥサール

FW 7 ブレンデン・アーロンソン

控え

GK 37 アレクサンダー・シュボロウ

DF 3 パウル・イェッケル

MF 19 ヤニク・ハベラー

MF 20 アイッサ ライドゥーニ

MF 33 アレックス・クラール

FW 9 ミッケル・カウフマン

FW 10 ケビン・フォラント

FW 11 クリス ベディア

FW 16 ベネディクト・ホラーバッハ

監督

Marco Grote

[フライブルク]

先発

GK 1 ノア・アトゥボル

DF 14 ヤニク・カイテル

DF 17 ルーカス・キュブラー

DF 30 クリスティアン・ギュンター

DF 33 J. Makengo

MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン

MF 22 ロランド・サライ

MF 27 ニコラス・ヘフラー

MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ

MF 42 堂安律

FW 9 ルーカス・ヘーラー

控え

GK 21 フロリアン・ミュラー

DF 6 アティッラ・サライ

DF 37 M. Rosenfelder

MF 7 ノア・バイスハウプト

MF 23 フロレント ムスリヤ

FW 20 ジュニア・アダム

FW 26 マクシミリアン・フィリップ

FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ

監督

クリスティアン・シュトライヒ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります