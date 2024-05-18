ウニオン・ベルリンvsフライブルク スタメン発表
[5.18 ブンデスリーガ第34節](シュタディオン・アン・デア・アルテン・フュステライ)
※22:30開始
<出場メンバー>
[ウニオン・ベルリン]
先発
GK 1 フレデリク・レノウ
DF 4 ディオゴ・レイテ
DF 5 ダニーリョ・ドゥーヒ
DF 31 ロビン・クノッヘ
MF 6 ロビン・ゴセンス
MF 13 アンドラーシュ・シェーファー
MF 14 Y. Vertessen
MF 18 ヨシップ ユラノヴィッチ
MF 28 クリストファー・トリメル
MF 29 リュカ・トゥサール
FW 7 ブレンデン・アーロンソン
控え
GK 37 アレクサンダー・シュボロウ
DF 3 パウル・イェッケル
MF 19 ヤニク・ハベラー
MF 20 アイッサ ライドゥーニ
MF 33 アレックス・クラール
FW 9 ミッケル・カウフマン
FW 10 ケビン・フォラント
FW 11 クリス ベディア
FW 16 ベネディクト・ホラーバッハ
監督
Marco Grote
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 14 ヤニク・カイテル
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 30 クリスティアン・ギュンター
DF 33 J. Makengo
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 22 ロランド・サライ
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 42 堂安律
FW 9 ルーカス・ヘーラー
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 6 アティッラ・サライ
DF 37 M. Rosenfelder
MF 7 ノア・バイスハウプト
MF 23 フロレント ムスリヤ
FW 20 ジュニア・アダム
FW 26 マクシミリアン・フィリップ
FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
監督
クリスティアン・シュトライヒ
※22:30開始
<出場メンバー>
[ウニオン・ベルリン]
先発
GK 1 フレデリク・レノウ
DF 4 ディオゴ・レイテ
DF 5 ダニーリョ・ドゥーヒ
DF 31 ロビン・クノッヘ
MF 6 ロビン・ゴセンス
MF 13 アンドラーシュ・シェーファー
MF 14 Y. Vertessen
MF 18 ヨシップ ユラノヴィッチ
MF 28 クリストファー・トリメル
FW 7 ブレンデン・アーロンソン
控え
GK 37 アレクサンダー・シュボロウ
DF 3 パウル・イェッケル
MF 19 ヤニク・ハベラー
MF 20 アイッサ ライドゥーニ
MF 33 アレックス・クラール
FW 9 ミッケル・カウフマン
FW 10 ケビン・フォラント
FW 11 クリス ベディア
FW 16 ベネディクト・ホラーバッハ
監督
Marco Grote
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 14 ヤニク・カイテル
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 30 クリスティアン・ギュンター
DF 33 J. Makengo
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 22 ロランド・サライ
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 42 堂安律
FW 9 ルーカス・ヘーラー
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 6 アティッラ・サライ
DF 37 M. Rosenfelder
MF 7 ノア・バイスハウプト
MF 23 フロレント ムスリヤ
FW 20 ジュニア・アダム
FW 26 マクシミリアン・フィリップ
FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
監督
クリスティアン・シュトライヒ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります