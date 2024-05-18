Travis Japan、松田元太出演ドラマ『東京タワー』挿入歌「Sweetest Tune」のパフォーマンスビデオ公開
■映像は、アリーナツアー『Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity』の振替公演となった新潟公演で収録！
Travis Japanが、6月10日に配信リリースする新曲「Sweetest Tune」のパフォーマンスビデオを公開した。
この楽曲は、メンバーの松田元太が出演しているテレビ朝日系オシドラサタデー『東京タワー』（毎週土曜 23時～）の挿入歌。
今回公開された映像は、約31万人を動員したアリーナツアー『Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity』の振替公演となった5月12日の新潟公演で収録。Travia Japanはこの日の公演で「Sweetest Tune」のダンスを初披露した。
同公演では、全6都市を周る初のワールドツアー『Travis Japan World Tour 2024 Road to A』の開催が発表されたが。すでに米・シアトルとロサンゼルスの先行販売分がすでに完売となっている。
また、ニューヨークも含むアメリカの3都市公演と香港公演の一般発売、台北公演の先行販売（抽選）が5月20日（現地時間）からスタートする。
リリース情報
2024.06.10 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Sweetest Tune」
ドラマ『東京タワー』番組サイト
https://www.tv-asahi.co.jp/tokyotower/
Travis Japan OFFICIAL SITE
https://www.universal-music.co.jp/travisjapan/