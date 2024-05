ももいろクローバーZ・百田夏菜子が2023年12月25日にさいたまスーパーアリーナで開催したソロコンサート<Talk With Me Xmas Night 〜シンデレラタイム〜>のLIVE Blu-rayの発売が決定した。百田のキャリア2回目となるソロコンサート<Talk With Me Xmas Night 〜シンデレラタイム〜>は昨年のクリスマス当日に開催され、クリスマスらしい演出が散りばめられた多幸感あふれるライブとなった。披露された楽曲のうち7曲を百田本人が作詞を担当しており、タイトルの「Talk With Me」の通り歌で、言葉で、心でファンとのコミュニケーションを取り合う本ライブは、デコノフ(百田夏菜子ファンの総称)はもちろん、全モノノフ(ももクロファンの総称)必見である。

LIVE Blu-ray「Talk With Me Xmas Night 〜シンデレラタイム〜」

特設サイト:https://mcz-release.com/live/talk-with-me-xmas-night/

予約サイト:https://mailivis.jp/products/MOM240512DC



品番:NKZX-13〜15

価格:9,500円(税抜:8,636円)

形態:Blu-ray1枚+CD2枚

音声:リニアPCM 2ch

封入特典:Talk With Me Xmas Night クリスマスカード



収録内容

[Blu-ray](1枚)

「Talk With Me Xmas Night 〜シンデレラタイム〜」

[CD](2枚組)

「Talk With Me Xmas Night 〜シンデレラタイム〜」LIVE Edit音源



▼2023年12月25日(月)公演セットリスト

01. クリスマスしよ♡

02. ニュームーンに恋して

03. ゲッダーン!

04. それぞれのミライ

05. Doubt

06. 一味同心

07. サイレント・イヴ

08. わかってるのに

09. 空のカーテン

10. ukiukihuman!

11. ヘンな期待しちゃ駄目だよ…?♡

12. Kanako's プライド

13. 今日の君へ

14. 太陽とえくぼ

15. ひかり

<アンコール>

16. サンタさん

17. 渚のラララ



▼ファンクラブ会員先行

受付期間:2024/5/18(土) 19:00〜2024/6/9(日)23:59

お届け日:2024/7/12(金)ごろを予定

(※沖縄・離島に関してはお届けが遅くなる可能性がございます。)



▼一般販売

販売日:2024/7/12(金)0:00〜

通販サイト:ELR store(KING e-shop)※キングレコード公式オンラインショップ

(※数量限定となりますので予定数に達し次第、ご予約の受付は終了となります。)

百田夏菜子30th BIRTHDAY LIVE

2024年7月15日(月・祝)

会場:東京・TOKYO GARDEN THEATER

14:30開場 / 16:00開演

※開場時間は変更になる場合がございます。

※終演後は規制退場を実施させていただきます。



▼「百田夏菜子30th BIRTHDAY LIVE」特設サイト

https://www.momoclo.net/momota30th/

本パッケージには、本ライブ公演の模様を収録したBlu-ray(1枚)に、本ライブ公演の音源を収録したCD(2枚組)が付く豪華仕様。さらに封入特典として、「Talk With Me Xmas Night クリスマスカード」が付属される。本日5月18日19時からファンクラブ先行予約受付が開始され、予約締切日の6月9日23時59分までに予約すると、ファンクラブ会員先行で商品が手元に届けられる。また、7月12日よりキングレコード公式オンラインショップ「ELR store(KING e-shop)」にて一般販売も予定している。なお、百田夏菜子は7月15日に東京・TOKYO GARDEN THEATERにて、30歳のバースデー記念ライブ<百田夏菜子30th BIRTHDAY LIVE>を開催。チケット詳細はライブ特設サイトにて。