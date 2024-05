生まれて初めての食事は、赤ちゃん自身も親もドキドキですよね。YouTubeチャンネル「EntrepreneurGuy」では、赤ちゃんが初めてごはんを食べる様子が配信され、動画のコメント欄には「驚いた顔がかわいい」「一生の思い出だね!」との声が続出しました。

仕切り直しの一口で涙?

注目を集めたのは「Baby SHOCKED by First Taste of Food」という動画。冒頭は、赤ちゃんがきょとんとした様子でこちらを見ているシーンからスタートします。一体何が始まるのでしょうか?

どうやら、赤ちゃんはこれから初めての食事に挑戦するようです。画面の外から男性と女性の声が聞こえてきて、「レディ?」という女性の声とともにスプーンが赤ちゃんの目の前に。赤ちゃんの表情は変わらないものの、抵抗する気配も全く見せません。

一口目を食べた赤ちゃんは初めての食事に衝撃を受けたのか、目を見開いて、少しの間固まってしまいます。そばにいる男性や女性の顔は映っていませんが、声の様子はとても楽しそう。赤ちゃんを優しく見守っている姿が目に浮かびます。

場面は切り替わり、改めて食事を再開。仕切り直しの一口は、1回目ほどの衝撃は受けなかったようですが、しばらくすると泣き声を上げてしまいました。涙を浮かべる赤ちゃんに、男性と女性から少し慌てるような声が漏れ、再び場面が切り替わります。

今度は、スプーンを持った女性も顔を近づけ、その様子を見ていた赤ちゃんは思わず笑顔に。手を添えられながらスプーンを口にして、表情は固いながらもじっと我慢。最後は女性と見つめ合い、かわいらしい笑顔を見せ……という展開です。

動画の視聴者からは「かわいいお姫さまを見ることができて幸せ!」「最後の笑顔は本当に天使のようだね」といったコメントが続出。皆さんも赤ちゃんの笑顔に癒やされてみてはいかがでしょうか。