ケアネットは、運営する臨床医学情報専門サイト『CareNet.com』の医師会員数が、2024年5月14日時点で23万人に達したことを発表☆

ケアネットは1996年の設立以来、医師をはじめとする医療従事者向けに、日常診療に役立つ様々な医療情報サービスを提供。

2000年に開設した『CareNet.com』の会員数は順調に増え続け、医師会員23万人を含む全会員数は46万人以上です。

ケアネットは、医療従事者の臨床支援を第一義に考え、明日の臨床に役立つ様々な情報を『CareNet.com』を通じて提供してきました。

2020年のパンデミック以降、医師をはじめとする医療従事者の「インターネットにより専門情報を収集する」という動きは一般的なものとして定着。

順調に増加していた医師会員数は、2023年10月に22万人を超えてからも新規登録の増加ペースは衰えず、わずか7ヵ月で23万人を超えることになりました。

ケアネットは今後も機能やサービスの拡充を進め、「明日の臨床に生きるアカデミックな情報を」をモットーに、多くの医療従事者の方に情報を届けます。

ケアネットについて

名称 :ケアネット

代表者 :代表取締役社長 藤井 勝博

所在地 :東京都千代田区富士見1-8-19 住友不動産千代田富士見ビル

設立 :1996年7月

資本金 :24億500万円

主な事業内容:製薬企業向けの医薬営業支援サービス、

医師・医療者向けの医療コンテンツサービス など

CareNet.com

https://www.carenet.com/

CareNeTV

https://carenetv.carenet.com/

CareNet Career

https://career.carenet.com/

Doctors’Picks

https://www.carenet.com/lp/doctorspicks/

しろぼんねっと

https://shirobon.net/company.html

