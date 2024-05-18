¡ÖÁé¿È¥¨¥¹¥Æ¤ÇºÙ¤¯¤Ê¤ì¤ë¡×¤Î¿¿Áê¤Ï¡©¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡Ú¥¦¥½or¥Û¥ó¥È¡Û
À¤¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤ë¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤¤¤í¤ó¤Ê¥¦¥ï¥µ¡£¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢ËÜÅö¤Ë¸ú²Ì¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Î¡Ä¡©¤½¤ó¤Êµ¿Ìä¤ò¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎÀìÌç²È¡¦Elly¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ªº£²ó¤Ï¡¢¡ÖÁé¿È¥¨¥¹¥Æ¤ÇºÙ¤¯¤Ê¤ì¤ë¤Ã¤Æ¥Û¥ó¥È¡©¡×¤Î¿¿µ¶¤ò³Î¤«¤á¤Þ¤¹¡£Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤òÃÎ¤Ã¤Æ·ò¹¯Åª¤ÊBODY¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦♡
¥¦¥ï¥µ¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡¢¥¦¥½¡©¥Û¥ó¥È¡©
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¢¤ÎÊýË¡¡¢¼ÂºÝ¤ä¤»¤ë¡Ä¡©
À¤¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤ë¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤¤¤í¤ó¤Ê¥¦¥ï¥µ¡£¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢ËÜÅö¤Ë¸ú²Ì¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Î¡Ä¡©¤½¤ó¤Êµ¿Ìä¤ò¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎÀìÌç²È¡¦Elly¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª
Check! Áé¿È¥¨¥¹¥Æ¤ÇºÙ¤¯¤Ê¤ì¤ë¤Ã¤Æ¥Û¥ó¥È¡©
¥Û¥ó¥È¡ª
ÂÀ¤µ¤Ë¤Ï¡»éËÃ¢Ï·ÇÑÊª£¶ÚÆù¤ÎÄ¥¤ê¤Î3¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¨¥¹¥Æ¤Ç¸ú²Ì¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¢¤È£¤Ç¤¹¡£
¥¨¥¹¥Æ¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢Ï·ÇÑÊª¡ÊÍ¾Ê¬¤Ê¿åÊ¬¡¦ºÙË¦¤Î¥´¥ß¡¦ÆÇÁÇ¡Ë¤Ï¡¢¥ê¥ó¥ÑÀá¤Ë²ó¼ý¤µ¤ì°ì»þÅª¤ËºÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶ÚÆù¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Ê¤ê¡¢½Ì¤ó¤Ç¥Ñ¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ÉôÊ¬¤¬¤Î¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥µ¥¤¥º¥À¥¦¥ó¤¬¸«¹þ¤á¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Ï·ÇÑÊª¤ä¶ÚÆù¤ÎÄ¥¤ê¤Ï¡¢ËèÆü¾¯¤·¤º¤Ä¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¥µ¥í¥ó¤ËÄÌ¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Æü¡¹¤Î¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
More! º£²ó¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä
ÍÜÀ¸¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È Elly¤µ¤ó
ÅìÍÎ°å³Ø¤ÎÍÜÀ¸¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈË¡¤òÈ¯¿®¡£YouTube¡ØElly¤Î¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤ÏÂ¿¤¯¤Î½÷À¤«¤é»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
´Æ½¤¡¿Elly Ê¸¡¿Å·°æ¶êÎÜ³¤