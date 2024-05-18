生態環境の改善でコウノトリが営巣 中国江蘇省
16日、高郵市周山鎮にある地理情報パーク「江蘇之心」のそばに建つ鉄塔に営巣するコウノトリ。（ドローンから、高郵＝新華社記者/季春鵬）
【新華社高郵5月18日】中国江蘇省高郵市周山鎮ではここ数年、生態環境が改善を続け、「鳥類の国宝」とも呼ばれるコウノトリの生息・繁殖地となっている。
16日、高郵市周山鎮にある地理情報パーク「江蘇之心」のそばに建つ鉄塔に営巣するコウノトリ。（ドローンから、高郵＝新華社記者/季春鵬）
16日、高郵市周山鎮にある地理情報パーク「江蘇之心」のそばに建つ鉄塔に営巣するコウノトリ。（ドローンから、高郵＝新華社記者/季春鵬）
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16日、高郵市周山鎮にある地理情報パーク「江蘇之心」のそばに建つ鉄塔に営巣するコウノトリ。（ドローンから、高郵＝新華社記者/季春鵬）
16日、高郵市周山鎮にある地理情報パーク「江蘇之心」のそばに建つ鉄塔に営巣するコウノトリ。（ドローンから、高郵＝新華社記者/季春鵬）
16日、高郵市周山鎮にある地理情報パーク「江蘇之心」のそばに建つ鉄塔に営巣するコウノトリ。（ドローンから、高郵＝新華社記者/季春鵬）
16日、高郵市周山鎮にある地理情報パーク「江蘇之心」のそばに建つ鉄塔に営巣するコウノトリ。（ドローンから、高郵＝新華社記者/季春鵬）
16日、高郵市周山鎮にある地理情報パーク「江蘇之心」のそばに建つ鉄塔に営巣するコウノトリ。（ドローンから、高郵＝新華社記者/季春鵬）
16日、高郵市周山鎮にある地理情報パーク「江蘇之心」のそばに建つ鉄塔に営巣するコウノトリ。（ドローンから、高郵＝新華社記者/季春鵬）