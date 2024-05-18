生態環境の改善でコウノトリが営巣　中国江蘇省

16日、高郵市周山鎮にある地理情報パーク「江蘇之心」のそばに建つ鉄塔に営巣するコウノトリ。（ドローンから、高郵＝新華社記者/季春鵬）

  【新華社高郵5月18日】中国江蘇省高郵市周山鎮ではここ数年、生態環境が改善を続け、「鳥類の国宝」とも呼ばれるコウノトリの生息・繁殖地となっている。

生態環境の改善でコウノトリが営巣　中国江蘇省

16日、高郵市周山鎮にある地理情報パーク「江蘇之心」のそばに建つ鉄塔に営巣するコウノトリ。（ドローンから、高郵＝新華社記者/季春鵬）

生態環境の改善でコウノトリが営巣　中国江蘇省

16日、高郵市周山鎮にある地理情報パーク「江蘇之心」のそばに建つ鉄塔に営巣するコウノトリ。（ドローンから、高郵＝新華社記者/季春鵬）

生態環境の改善でコウノトリが営巣　中国江蘇省

16日、高郵市周山鎮にある地理情報パーク「江蘇之心」のそばに建つ鉄塔に営巣するコウノトリ。（ドローンから、高郵＝新華社記者/季春鵬）

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16日、高郵市周山鎮にある地理情報パーク「江蘇之心」のそばに建つ鉄塔に営巣するコウノトリ。（ドローンから、高郵＝新華社記者/季春鵬）

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16日、高郵市周山鎮にある地理情報パーク「江蘇之心」のそばに建つ鉄塔に営巣するコウノトリ。（ドローンから、高郵＝新華社記者/季春鵬）

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16日、高郵市周山鎮にある地理情報パーク「江蘇之心」のそばに建つ鉄塔に営巣するコウノトリ。（ドローンから、高郵＝新華社記者/季春鵬）

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16日、高郵市周山鎮にある地理情報パーク「江蘇之心」のそばに建つ鉄塔に営巣するコウノトリ。（ドローンから、高郵＝新華社記者/季春鵬）

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16日、高郵市周山鎮にある地理情報パーク「江蘇之心」のそばに建つ鉄塔に営巣するコウノトリ。（ドローンから、高郵＝新華社記者/季春鵬）

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16日、高郵市周山鎮にある地理情報パーク「江蘇之心」のそばに建つ鉄塔に営巣するコウノトリ。（ドローンから、高郵＝新華社記者/季春鵬）

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16日、高郵市周山鎮にある地理情報パーク「江蘇之心」のそばに建つ鉄塔に営巣するコウノトリ。（ドローンから、高郵＝新華社記者/季春鵬）

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16日、高郵市周山鎮にある地理情報パーク「江蘇之心」のそばに建つ鉄塔に営巣するコウノトリ。（ドローンから、高郵＝新華社記者/季春鵬）

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16日、高郵市周山鎮にある地理情報パーク「江蘇之心」のそばに建つ鉄塔に営巣するコウノトリ。（ドローンから、高郵＝新華社記者/季春鵬）