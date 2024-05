1万人に選ばれた社会人向けデザイン講座書籍化！OFFICE HALO『美大式 ビジネスパーソンのデザイン入門』

OFFICE HALOは、代表の稲葉 裕美さんが執筆した書籍『美大式 ビジネスパーソンのデザイン入門』を翔泳社より発売中です。

OFFICE HALO『美大式 ビジネスパーソンのデザイン入門』

著者 :稲葉 裕美

発売日:2024年5月17日(金)

定価 :1,980円(本体1,800円+税)

発行 :翔泳社

ISBN :978-4798183183

OFFICE HALOは、代表の稲葉 裕美さんが執筆した書籍『美大式 ビジネスパーソンのデザイン入門』を2024年5月17日(金)に翔泳社より発売中!

本書は、武蔵野美術大学デザイン・ラウンジと共同でスタートした日本初のデザイン経営の学校「WEデザインスクール」を主宰する稲葉 裕美が、初学者によくある悩みを丁寧にひも解き、「デザインとは何か」を言語化したビジネスパーソン向けのデザインの教科書です。

『美大式 ビジネスパーソンのデザイン入門』購入はこちら

https://amzn.asia/d/fsz1ihW

書籍概要

「デザインを好き嫌いや主観で決めてしまう」

「A案とB案、どちらがいいか答えられない」

「デザイン発想とは何か?と聞かれても答えれらない」

「デザインはあいまいでよくわからない」

「絵が下手な自分はセンスがない」

「デザインって学べるものなの?」

本書は、こんな初学者の方によくあるお悩みをひも解き、「そもそもデザインとは何か」という基本から丁寧に理論立てて解説しています。

デザインは、仕事でデザインやデザイナーに関わるという方はもちろん、これから時代を生き抜く全てのビジネスパーソンに必須のスキルです。

本書は、これからデザインを知りたい人が、知識・経験ゼロの状態から学ぶことができる、一番わかりやすいデザインの教科書です。

ポイント

・全てのビジネスパーソン必須のスキル!

今、ビジネスの世界でデザインは大きな注目を浴びています。

VUCAの時代と言われるようになった今、デザインは全てのビジネスパーソンにとって必須のビジネススキルです。

・これまでにない一番わかりやすい入門書

他のデザイン書では語られない「そもそもデザインって何?」という基本のキから解説しています。

初学者の誤解や疑問に徹底的に寄り添う、これまでにない最もわかりやすい入門書です。

・デザインをやさしく丁寧に言語化

デザインはあいまいなものではなく理論的なものです。

そして客観的に議論できるものです。

本書はデザインをやさしく丁寧に言語化することで、読者を「デザインがわかる人」へと導きます。

・美大の本格的な知見を1万人に教えた人気講師

著者は武蔵野美術大学デザイン・ラウンジと共同で、日本初のデザイン経営の学校「WEデザインスクール」を開校。

美大の本格的な知見を背景としながら、社会人のクリエイティビティや感性を育成する、独自の教育メソッドを生み出し、企業や行政、経営大学院などで多数講座を開催。

1万人を超える受講者を輩出しています。

目次

第1章 デザインの誤解から抜け出す

第2章 そもそも、デザインとは何か?

第3章 デザイン力を磨く新習慣

イメージ1

イメージ2

イメージ3

著者 稲葉 裕美さんプロフィール

WEデザインスクール/WEアートスクール主宰。

株式会社OFFICE HALO代表取締役。

1984年愛媛県松山市生まれ。

武蔵野美術大学造形学部卒業。

経営者の家で育ち、元々法学部志望だったが、本当に好きなことをして生きたいという思いから進路を転換し、武蔵野美術大学造形学部に入学。

創造性教育、アート教育、美術史、アート・デザインマネジメント、文化政策などを学ぶ。

2014年に「クリエイティブ教育をイノベーションする」というビジョンのもと、美大時代の仲間と共にOFFICE HALOを設立。

2016年に武蔵野美術大学デザイン・ラウンジと共同で、日本初のデザイン経営の学校「WEデザインスクール」を開校。

デザインのアカデミックな教育法に独自の解釈を加え、クリエイティブが苦手なビジネスパーソンのために「デザインの言語化」を中心とした新しい教育メソッドを生み出す。

社会人の感性を刺激する、これまでにないわかりやすさが好評を得て、さまざまなメディアや教育機関から注目を集める。

2024年より美大式のアート思考の学校「WEアートスクール」を開校。

これまで企業、行政、大学、大学院などで多数プログラムを開催し、1万人を超える受講者を輩出している。

主な講師・活動実績として 武蔵野美術大学、多摩美術大学、グロービス経営大学院、北海道大学、神戸大学、国立情報学研究所、千葉県いすみ市など。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 1万人に選ばれた社会人向けデザイン講座書籍化!OFFICE HALO『美大式 ビジネスパーソンのデザイン入門』 appeared first on Dtimes.