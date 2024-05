“神バナナ”を使用した新商品5品！ブルボン「アルフォート神バナナ」

ブルボンは、鹿児島県で栽培される貴重なバナナ“神バナナ”を使用した「アルフォート神バナナ」など5品を期間限定で発売です。

ブルボン「アルフォート神バナナ」

“神バナナ”フェア商品

皮ごと食べられる“神バナナ”を丸ごとパウダーに加工し、チョコレートやクリームに使用しています。

バリエーション豊かな生地とともに貴重な味わいを楽しめます。

パッケージは金色を基調とした高級感のあるデザインとし、見た目にも贅沢さを演出!

※神バナナは農業法人神バナナ株式会社の登録商標です。

◆アルフォート神バナナ

内容量:136g(個装紙込み)

発売日:2024年5月21日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、

小売店、売店など

価格:オープンプライス

賞味期限:12カ月

https://www.atpress.ne.jp/releases/393099/img_393099_2.jpg

神バナナパウダーを練り込んだチョコレートとココアビスケットを組み合わせました。

香り高い神バナナチョコレートとほろ苦いココアビスケットの味わいを楽しめます。

◆ミニバームロール神バナナ

内容量 :112g(個装紙込み)

発売日 :2024年5月21日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、

小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :8カ月

https://www.atpress.ne.jp/releases/393099/img_393099_3.jpg

くるっと巻きあげたミニサイズのロールケーキを香り高い神バナナクリームで包みこみました。

甘いケーキ生地と香り高い神バナナクリームの味わいを楽しめます。

◆エリーゼ神バナナ

内容量 :32本(2本×16袋)

発売日 :2024年5月21日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :12カ月

https://www.atpress.ne.jp/releases/393099/img_393099_4.jpg

サクッと軽い歯ざわりのウエハースで、香り高い神バナナクリームを包みました。

神バナナの香り高い味わいを、歯ざわりの良いウエハースとともに楽しめます。

◆ロアンヌ神バナナ

内容量 :16枚(2枚×8袋)

発売日 :2024年5月21日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :12カ月

https://www.atpress.ne.jp/releases/393099/img_393099_5.jpg

サクッとやさしい食感と香ばしいおいしさのゴーフレットで、香り高い神バナナクリームをサンドしました。

サクッと軽くやさしいくちどけのゴーフレットが神バナナクリームの味わいを引き立てます。

◆ショコラブランチュール神バナナ

内容量 : 9個

発売日 : 2024年5月21日(火) 全国発売

販売チャネル(予定): コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、

小売店、売店など

価格 : オープンプライス

賞味期限 : 12カ月

https://www.atpress.ne.jp/releases/393099/img_393099_6.jpg

ひとくちサイズのココア風味のラングドシャクッキーで神バナナチョコレートをサンドしました。

上品な甘みと香りが特徴の神バナナチョコレートは、“もっとチョコレートを楽しみたい”というニーズにお応えし厚みのあるチョコレートにしました。

ラングドシャクッキーのサックリとした食感とともにチョコレートの満足感を楽しめます。

“神バナナ”について

鹿児島県南九州市で、水、土、管理にこだわり愛情をたっぷり注いで手塩にかけて育てたバナナです。

ハウス栽培で、木1本1本を丁寧に管理することで甘味、旨味が強く皮ごと食べられるバナナを収穫しています。

栽培地の「鹿児島県南九州市川辺町神殿」から「神」と「バナナ」を組み合わせて“神バナナ”と名付けられました。

