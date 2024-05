ももクロ百田夏菜子、昨年のクリスマスに開催した自身2回目のソロコンサートがBlu-ray化

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ソロコンサート『Talk With Me Xmas Night ~シンデレラタイム~』より「それぞれのミライ」のライブ映像が公開中!

ももいろクローバーZの百田夏菜子が2023年12月25日に埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催したソロコンサート『Talk With Me Xmas Night ~シンデレラタイム~』のライブBlu-rayの発売が決定した。ももいろクローバーZ公式ファンクラブ「ANGEL EYES」にて5月18日から先行予約受付が開始となった。

百田は、キャリア2回目となったソロコンサート『Talk With Me Xmas Night ~シンデレラタイム~』で、クリスマスらしい演出が散りばめられた多幸感溢れるライブを展開。

披露された楽曲のうち7曲を百田本人が作詞を担当しており、タイトルの『Talk With Me』のとおり、歌で、言葉で、心でファンとのコミュニケーションを取り合った。

パッケージには、ライブの模様を収録したBlu-rayに加え、当日のライブ音源を収録したCD(2枚組)が付属。さらに封入特典として、「Talk With Me Xmas Night クリスマスカード」が同梱される。

ももいろクローバーZ公式ファンクラブ「ANGEL EYES」で、6月9日23時59分までに本作を予約すると、ファンクラブ会員先行で商品が手元に届けられる。

また、7月12日からキングレコード公式オンラインショップ「ELR store(KING e-shop)」にて一般販売も予定。数量限定での販売となるので、気になる人は早めに予約しよう。

なお、『Talk With Me Xmas Night ~シンデレラタイム~』より、百田夏菜子作詞のバラードナンバー「それぞれのミライ」のライブ映像が、ももいろクローバーZオフィシャルYouTubeチャンネルで公開中だ。

百田夏菜子は、7月15日に東京・TOKYO GARDEN THEATERにて『百田夏菜子30th BIRTHDAY LIVE』を開催する。

リリース情報

2024.07.12 ON SALE

Blu-ray『Talk With Me Xmas Night ~シンデレラタイム~』

ライブBlu-ray『Talk With Me Xmas Night ~シンデレラタイム~』特設サイト

https://mcz-release.com/live/talk-with-me-xmas-night/

『百田夏菜子30th BIRTHDAY LIVE』特設サイト

https://www.momoclo.net/momota30th/

百田夏菜子 OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/kanakomomota_official/?hl=ja

ももいろクローバーZ OFFICIAL SITE

https://www.momoclo.net/