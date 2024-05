「はなをくんくん」など絵本作家の原画の展示販売！「世界の名作絵本原画展」

展示会の企画を行うアートスペースは、旧沼田絵本美術館コレクション「世界の名作絵本原画展」を、ARTSPACE SKYGALLERYで展示販売中です。

旧沼田絵本美術館コレクション「世界の名作絵本原画展」

会期: 2024年6月8日(土)〜6月23日(日)営業時間12:00〜18:00

※会期中は無休

会場: 東京都江東区有明3-7-26 有明フロンティアビル Bタワー11階

ARTSPACE SKYGALLERY

会場アクセス:https://www.artgallery.co.jp/access/

展示会の企画を行うアートスペースは、旧沼田絵本美術館コレクション「世界の名作絵本原画展」を、2024年6月8日(土)〜6月23日(日)にARTSPACE SKYGALLERYで展示販売!

幼い時に触れた心温まる絵本物語、そして大人になった今でも心の中に語り継がれる物語たち。

本展では、旧沼田絵本美術館の協力のもと、世界中で読まれている名作絵本「はなをくんくん」のマーク・サイモントが展示。

動物や魚など独特の色彩と大胆なタッチで描くブライアン・ワイルドスミス、「まんげつのよるまでまちなさい」のガース・ウィリアムズなど、著名絵本作家らが手掛けた貴重な絵本原画を展示販売する運びとなりました。

出品する全ての原画は美術館で所蔵・展示されていた作品となっています。

【旧沼田絵本美術館館長 平井氏が来場】

美術館開館当時や絵本作家とのエピソード、絵本の魅力や楽しみ方などご歓談いただけます。

■来場日

6月10日(月)・15日(土)・18日(火)・22日(土)・23日(日)

※スケジュールは都合により変更または中止になる場合があります。

ブライアン・ワイルドスミス「鳥」

