2位:知念侑李(Hey! Say! JUMP)

All About ニュース編集部は4月18日〜5月2日、全国20〜70代の301人を対象に「アラサーの現役アイドル」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果から、「実はアラサーと聞いて驚く現役男性アイドル」ランキングを紹介します!2位は、Hey! Say! JUMPの知念侑李さんです。現在30歳の知念さんは、2007年の結成時から同グループのメンバーとして活動し、CDデビューを飾りました。結成前から俳優として映画やドラマにも出演。当時からかわいらしい顔立ちが特徴的でしたが、現在も変わらぬ見た目が回答者からも人気があるようです。

1位:山田涼介(Hey! Say! JUMP)

アンケート回答者からは、「信じられないほど見た目変わってない(30代女性/京都府)」「昔から変わらず幼い顔立ちなのでアラサーになっていたとは思ってもいなかったから(20代女性/東京都)」「デビュー当時は小柄で幼いイメージがあり、今もそのイメージが拭えないからそのギャップに驚く(30代女性/北海道)」などの理由が寄せられました。1位は、Hey! Say! JUMPの山田涼介さんでした。現在31歳の山田さんは、デビュー当時から歌手と俳優業を両立しており、これまで数々のドラマや映画で主演に抜てき。かつてはHey! Say! JUMPのほかにも、2位の知念さん、中山優馬さんとのユニット・NYCとしても活動していた時期もありました。イケメンアイドルとして高い人気を誇る山田さんには、「老いが見えない。キレキレで若い頃のままの顔を維持してるから(20代女性/愛知県)」「あまり年齢を意識して見ていなかったので、始めて知って驚いている(40代男性/新潟県)」「見た目が若く、周りの人から可愛がられているイメージが強いから(20代女性/神奈川県)」「映画『暗殺教室』のイメージがある、まだ若いと思っていた(50代男性/福岡県)」などのコメントが集まりました。※回答者のコメントは原文ママです(文:小沼 克年)