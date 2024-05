ワタナベエンターテインメント所属の芸人の中から最も面白い芸人を決める『ABEMA presents ワタナベお笑いNo.1決定戦2024』内イベント『ファイナリスト決意表明ライブ』が18日、東京・丸ビルホールで行われ、決勝(6月15日開催)に駒を進めたファイナリスト10組が意気込みを語った。今年で9年目を迎え、バトルシステムが大幅にリニューアルされた『ワタナベお笑いNo.1決定戦』。予選と準決勝はグループリーグ制で、各グループの1位に輝いたものだけが決勝へと駒を進める形になり、決勝は1対1のタイマン形式によるトーナメント制で行われる。

本イベントの直前に行われた準決勝では、計40組が10グループに分かれて熱戦。決勝に進むのはナチョス。、ジグロポッカ、リバーマン、江戸川ジャンクジャンク、Gパンパンダ、チュランペット、ゼンモンキー、ちゃんぴおんず、ファイヤーサンダー、Aマッソの10組となった。本イベントでは決勝の組み合わせ抽選会が実施され、2022年大会優勝者のチュランペットは21年大会覇者のゼンモンキーと対戦することに。ゼンモンキーはくじ引き前に「7番(チュランペットの対戦相手)がいい」と“必勝宣言”を繰り出しており、それが実現する形となった。対するチュランペットは「準決勝でもう王者倒してますから」と、23年王者・豆鉄砲との対決を制してファイナリストとなったことを誇り、決勝1stラウンドの必勝と優勝への思いを力強く誓った。決勝は6月15日に東京・イイノホールで開催され、ABEMAで生放送。MCにはハライチ、特別ゲストとして俳優の山田裕貴が出演する。■『ABEMA presents ワタナベお笑いNo.1決定戦2024』決勝組み合わせ第1試合:ちゃんぴおんず VS ナチョス。第2試合:ファイヤーサンダー VS リバーマン第3試合:Gパンパンダ VS Aマッソ第4試合:ゼンモンキー VS チュランペット第5試合:ジグロポッカ VS 江戸川ジャンクジャンク