¡Ú²Æ¾ì½ê¡Û¶×ºù¡¡±§ÎÉ¤ÎÏ¢¾¡»ß¤á¤¿¡ª£±º¹ÄÉÁö¡ÖÍ¾·×¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×
¡¡ÂçÁêËÐ²Æ¾ì½ê£·ÆüÌÜ¡Ê£±£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¡¢Âç´Ø¶×ºù¡Ê£²£¶¡áº´ÅÏ¥öÖÖ¡Ë¤¬Í£°ì¾¡¤Á¤ÃÊü¤·¤À¤Ã¤¿ËëÆâ±§ÎÉ¡Ê£³£±¡áÌÚÀ¥¡Ë¤ò²¡¤·ÅÝ¤·¤Æ£µ¾¡ÌÜ¡Ê£²ÇÔ¡Ë¡££±ÇÔ¤Ç£µ¿Í¤¬ÊÂ¤ÖÃæ¡¢¼ó°Ì¤È£±º¹¤È¤·¤¿¶×ºù¤Ï¡Ö¹²¤Æ¤º¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¼è¤ì¤¿¡£Í¾·×¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡£²£°£±£µÇ¯¶å½£¾ì½ê¤ÎÁ°ÁêËÐ¤Ç¡Ö¶×³ùÃ«¡×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££±£¹Ç¯Ì¾¸Å²°¾ì½ê¤Ç¿·½½Î¾¤Ë¾º¿Ê¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢Éã¤Ç»Õ¾¢¤Îº´ÅÏ¥öÖÖ¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆ¶×¥Î¼ã¡Ë¤«¤é¡Ö¶×¥Î¼ã¡×¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¡£º£¾ì½ê¤«¤é¡¢¤«¤Í¤Æ´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ²£¹Ë¤ÇÁÄÉã¤Î¤·¤³Ì¾¤ò½±Ì¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢½éÆü¤ÎÄ«·Î¸Å¤Ç¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë¡¢Ì¾Á°¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡£¸ÀÍÕ¤ÎÉ½¸½¤¬Æñ¤·¤¤¤±¤É¡¢½½Î¾¡Ê¾º¿Ê¡Ë¤Î»þ¤ÎÊý¤¬¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ·ù¤À¤Ã¤¿¡£Ëë²¼¤«¤é¾å¤¬¤ë¤Î¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë´Ø¼è¤Ê¤Î¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¤·¡ÊÅö»þ¤Ï¡ËÆÈÆÃ¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡£²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢ËÜ¾ì½ê¤Ë¸þ¤±¤¿½¸ÃæÎÏ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Î£¶ÆüÌÜ¤Ï¡¢£±ÇÔ¤Î¿·¾®·ëÂç¤ÎÎ¤¡Ê£²£³¡áÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢Ï¢ÇÔ¤Ï²óÈò¡£»°Ìò°Ê¾å¤¬£¹¿ÍÃæ¡¢£µ¿Í¤âµÙ¾ì¤¹¤ëà¶ÛµÞ»öÂÖá¤Ç¤âËÜ¿Í¤Ï»ê¤Ã¤ÆÎäÀÅ¤À¡£¶×ºù¤Ï¡Ö¿Í¤Ï¿Í¤Ê¤Î¤Ç´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢ÌÀÆü¤ÎÁêËÐ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤·¤Ã¤«¤êÌÜ¤ÎÁ°¤Î°ìÈÖ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤ä¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡×¡£Èá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢£±¤Ä¤º¤ÄÇòÀ±¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£