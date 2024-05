フォーデンがプレミア公式の年間最優秀選手に輝く！　25ゴールに関与、4連覇目指すマンCの原動力に

プレミアリーグは18日、マンチェスター・シティに所属するイングランド代表MFフィル・フォーデンが『EAスポーツ プレイヤー・オブ・ザ・シーズン』に選ばれたことを発表した。プレミアリーグ公式の年間最優秀選手は、一般投票とフットボール専門家委員会の合算によって決められる。アーセナルのノルウェー代表MFマルティン・ウーデゴーアやチェルシーのイングランド代表MFコール・パルマーら8名がノミネートされていたが、フォーデンが自身初となる受賞を果たした。

Just how good has Phil Foden been in 2023/24? 🤌 pic.twitter.com/oG02RXwevc