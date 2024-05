名作ファンタジー児童文学『ピノキオ』のホラー映画版の監督に、『プー あくまのくまさん』(2023)のリース・フレイク=ウォーターフィールドが就任したことがわかった。2025年、米劇場公開が見込まれているという。米が報じている。

『ピノキオ』のホラー映画は、2022年に著作権が失効した「くまのプーさん」が実写映画化されたことを皮切りに発足したシネマティック・ユニバース『プーニバース:モンスターズ・アッセンブル(Poohniverse: Monsters Assemble)』内の企画として進行中。同ユニバースからは、ピーターパンのホラー映画『Peter Pan’s Neverland Nightmare(原題)』や殺人バンビを描く『Bambi: The Reckoning(原題)』といった映画も製作されている。

この投稿をInstagramで見る

本作については、2024年初頭に『プー あくまのくまさん』の製作会社の下で製作されることが報じられており、『Pinocchio: Unstrung』という原題もこのたびの報道ではタイトルまでは伝えられていないが、同一の企画であると思われる。

当然のことながらR指定作品として製作されており、劇中で描かれることになる凄惨なシーンの一部も判明している。Varietyによれば、あるシーンで「ピノキオは本物の少年であると感じるために、殺した人間の皮にくるまれる」姿がフィーチャーされるという。フレイク=ウォーターフィールド監督は、「極度にユニークでR指定描写のピノキオになります」と予告している。「殺しも多く、オリジナルの物語を覆すような、たくさんのゴア描写も登場します。ピノキオを華々しくプーニバースへ歓迎するつもりです」。

撮影は2024年9月より開始される見込み。VFX技術には極力頼らず、可能な限りの実写撮影で行われる。ピノキオのパペット制作には『チャイルド・プレイ』(2019)のMastersFXが担当。ゴア描写の多くは『スター・ウォーズ』『ハリー・ポッター』シリーズを手がけたProsthetics Studioが管轄するという。また、ゼペット爺さん役のキャスティングは近日発表されるとのことだ。

プーニバース最新作は『プー あくまのくまさん』の続編で、海外では2024年3月から公開が始まっている。日本では『プー2 あくまのくまさんとじゃあくななかまたち』の邦題で今夏に。新たにティガーやオウルが参戦する。

Source:

The post first appeared on .