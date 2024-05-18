¡ÚÂÎÁà¡Û¿ù¸¶°¦»Ò¤ËÂ¼¾åçý°¦»á¤¬¥¨¡¼¥ë¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÏÊä·çÁª½Ð¤â¡Ö°¦»Ò¤ÎÌòÌÜ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡ÂÎÁà½÷»Ò¤Ç¸ÞÎØ£²Âç²ñÂåÉ½¤Î¿ù¸¶°¦»Ò¡Ê£Ô£Ò£ù£Á£Ó¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢ÀïÍ§¤«¤é¥¨¡¼¥ë¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Åìµþ¸ÞÎØ¸å¤Î£²£°£²£²Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Ï¸½Ìò¤òÂà¤¯¤â¡¢£²£³Ç¯¤ËÉüµ¢¤ò·èÃÇ¡£¡ÖÂÎÁà¤ò¥á¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢£²£´Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¿´µ»ÂÎ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½ºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤ë£Î£È£ËÇÕ£³ÆüÌÜ¡Ê£±£¸Æü¡¢·²ÇÏ¡¦¹âºê¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Î¸Ä¿ÍÁí¹ç£²²óÌÜ¤Ç¤Ï¡¢£±²óÌÜ¡Ê£±£¶Æü¡Ë¤ËÍî²¼¤·¤¿ÃÊ°ã¤¤Ê¿¹ÔËÀ¤ÇºÆ¤ÓÍî²¼¡£¡Ö¥ß¥¹¤Ï¤¹¤´¤¯ÄË¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤â¡Ö¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¿á¤ÃÀÚ¤ì¤¿¡×¤ÈÊ¿¶ÑÂæ¤Ç¤ÏÁ´ÂÎ£²°Ì¡¢¾²¤Ç¤âÁ´ÂÎ£±°Ì¤ÎÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡ÖÂÎÁà¤ÎÌ¥ÎÏ¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£ÂåÉ½Áª¼ê¤Ë¤ÏÁª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿ù¸¶¤Î±éµ»¤ò¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¸ÞÎØ¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¶¦Æ®¤·¤¿Â¼¾åçý°¦»á¡Ê¸½ÆüÂÎÂç¥³¡¼¥Á¡Ë¤â¸½ÃÏ¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿¡£Â¼¾å»á¤Ï¡Ö¸ÞÎØ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢µÕ¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤¿É¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤ÈÁÛÁü¤À¤±¤Ç¤â»×¤¦¡£¥ß¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê·è¤á¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¼«Ê¬¤ÎÂÎÁà¤ò¸«¤»¤¿ÅÀ¤Ï¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡£³Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÂåÉ½¤Ë¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¿ù¸¶¤À¤¬¡Ö°úÂà¤Ï¤Þ¤À¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡£²¿¤¬¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Á´¼ïÌÜ½àÈ÷¤Ï¤¹¤ë¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÊä·ç¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Â¼¾å»á¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¸å¤í¤«¤é¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¤È¥Á¡¼¥à¤Ï³èµ¤¤Å¤¯¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢°¦»Ò¤Ë¤Ï°¦»Ò¤é¤·¤¯¡¢°¦»Ò¤ÎÌòÌÜ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡ÖÂåÉ½¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¤¡×¤ÈÎÞ¤òÎ®¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¿ù¸¶¤À¤¬¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Îð£±£·¡¦£¶ºÐ¤Î¼ã¤¥Á¡¼¥à¤ò¸åÊý¤«¤é»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£