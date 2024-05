【天城 走水静蓮Ver.】発売日・価格:未定

海外のフィギュアメーカー「APEX-TOYS」は、フィギュア「天城 走水静蓮Ver.」の色彩原型を初公開した。発売日と価格は未定。

今回同社公式Xにて本フィギュアの色彩原型を公開しており、白色に赤色のアクセントが入った水着衣装や、羽衣のような透き通った装飾品などを纏った天城を確認することができる。

(C) 2017 Manjuu Co., Ltd. & YongShi Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.