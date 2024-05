BTSのRM、2ndソロアルバム「Right Place, Wrong Person」トラックリスト公開…タイトル曲は「LOST!」

BTS(防弾少年団)のRMの2ndソロアルバムのタイトル曲は「LOST!」だ。RMは本日(18日)0時、2ndソロアルバム「Right Place, Wrong Person」のトラックリストを公開した。アルバムにはタイトル曲の「LOST!」を含め、「Right People, Wrong Place」「Nuts」「out of love」「Domodachi(feat. Little Simz)」「?(Interlude)」「Groin'」「Heaven」「Around the world in a day(feat. Moses Sumney)」「??(Credit Roll)」「Come back to me」など、合計11曲が収録される。

タイトル曲「LOST!」は早いテンポのオルタナティブポップジャンルで、バンドSilica Gelのキム・ハンジュが作曲に参加した。RMはこの曲を通じて友達と一緒に道に迷うなら、これもまた大丈夫かもしれないという希望のメッセージを伝える。「Right People, Wrong Place」は、内面の混乱を音楽的に表現した曲だ。「Nuts」は人間関係で生じる不満を淡々と表現した。「out of love」は、愛を信じなくなった人の物語を伝える。「Domodachi」は友達と踊る楽しさを歌い、華やかな演奏と変奏が楽しい曲「?(Interlude)」が後を支える。続いて「Groin'」は嫌いな人に伝えたい話を率直に盛り込み、「Heaven」はロマンチックなタイトルとは異なり、「一層僕の天国を持っていけ」という反転を歌う。そして「あなたの嘘まで愛する」と話す「Around the world in a day」、アルバム最後のトラック直前に配置され、リスナーにずっとここに残っているかを聞く曲「??(Credit Roll)」、10日に先行公開された「Come back to me」がアルバムを飾る。RMがアルバム全曲の作詞に参加した中、様々な音楽カラーを持つアーティストたちが力を添えた。バンドSilica Gelのキム・ハンジュ並びにアメリカのジャズデュオのDOMi&JD BECK、アメリカのミュージシャンMoses Sumney、イギリス出身のラッパーLittle Simz、バンドHYUKOHのオ・ヒョク、台湾の5人組バンドSunset RollercoasterのKuo、シンガーソングライターのJNKYRDとBalming TigerのSan Yawnなどがアルバムクレジットに名を連ねた。RMの2ndソロアルバム「Right Place, Wrong Person」は24日の午後1時に発売される。