£µ·î20Æü¡Ê·î¡Ë¿¼Ìë24»þ30Ê¬～¡¡Á´6²óÊüÁ÷Âç¹¥É¾¤Ë¤Ä¤Âè2ÃÆ¤¬ÊüÁ÷·èÄê¡ª½Ð±é¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃåº£²ó¤Ï〝¸«ÀÚ¤êÈ¯¼Ö´ë²è¡È¤ò¤ªÆÏ¤±!?¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡ßÅìµþ03ÈÓÄÍ¤Î´§ÈÖÁÈ¡Ö¥Ð¥«¥ê¥Å¥«¡×
30Ç¯Íè¤ÎÍ§¿Í¤Î¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡ßÅìµþ03ÈÓÄÍ¸ç»Ö¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÈÖÁÈ¡Ö¥Ð¥«¥ê¥Å¥«¡×¤¬¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢À®Î©¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥®¥ê¥®¥ê¤Î´ë²è¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡Ö¸«ÀÚ¤êÈ¯¼Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡×¡ª
¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¼ÆÅÄ¡¢¥ªー¥É¥êー½ÕÆü¡¢Ä«ÆüÆà±û¤Ê¤ÉÆó¿Í¤ÈÃç¤Î¤¤¤¤¥²¥¹¥È¤âÂ³¡¹ÅÐ¾ì¡ª¤Þ¤ë¤ÇÉô¼¼¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶ËþºÜ¤Î¶õµ¤´¶¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤Þ¤¿¡¢Âè2ÃÆÊüÁ÷·èÄê¤òµÇ°¤·¤ÆTVer¤Ç¤ÏÂè1ÃÆ¤ÎÁ´6²ó¤ò°ìµóÇÛ¿®Ãæ¡ª¡Ê5·î31Æü¤Þ¤Ç¡Ë
Âè2ÃÆ¤ÎOAÁ°¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÊüÁ÷ÆâÍÆ¡ä
◼️£µ·î20Æü(·î)OA
»×¤¤½Ð¤ÎÆ÷¤¤¤òÅö¤Æ¤è¤¦¡ª¡¡¥²¥¹¥È¡§¼ÆÅÄ±Ñ»Ì¡Ê¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¡Ë¡¢½ÕÆü½Ó¾´(¥ªー¥É¥êー)
»Ò¶¡¤Îº¢¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¡Ú²û¤«¤·¤¤Æ÷¤¤¡Û¤òÓÌ¤¤¤ÇÅö¤Æ¤Æ¤ß¤ë¡ª
³Ø¹»¤Î¼êÀö¤¤¾ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ö¥¢¥ÎÀÐ¸´¡×¤«¤é»Ò¶¡¤Î¤³¤í¤è¤¯Í·¤ó¤À¤¢¤Î¥ª¥â¥Á¥ã¤Þ¤Ç¡ÄÆ±¤¸¡ÖÆ÷¤¤¡×¤òÓÌ¤¤¤À¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢»Í¼Ô»ÍÍÍ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤Ã¤¿»×¤¤½ÐÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡ª²Ì¤¿¤·¤ÆÆ÷¤¤¤Ç¤É¤ó¤Êµ²±¤¬ÁÉ¤ë¤Î¤«¡©
◼️£µ·î2£·Æü(·î)OA
¸£°ú¼Ö¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡¡¥²¥¹¥È¡§½ÕÆü½Ó¾´(¥ªー¥É¥êー)
Âè1ÃÆ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡Ö¸£°ú¥É¥é¥¤¥Ö¡×¤ÎÂè£²ÃÆ¡ª
¸£°ú¼Ö¤Ë°ú¤«¤ì¤Ê¤¬¤é¡ÄÅìµþ¥¿¥ïー¤ä¶äºÂ¤Ê¤ÉÅÔÆâ¤Î´Ñ¸÷Ì¾½ê¤ò½ä¤ë¡£
º£²ó¤Ï¥ªー¥×¥ó¥«ー¤Ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¤è¤êÁÖ²÷´¶¤¢¤ë¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤¬¡Ä
¥ªー¥×¥ó¥«ー¤Î¤Þ¤Þ¥È¥ó¥Í¥ë¤ËÆÍÆþ¤·¼ÖÆâ¤ÏÂçº®Íð¡ª¡©
¥É¥é¥¤¥ÖÃæ¡¢±¿Å¾ÀÊ¤Ç¿©¤Ù¤ë¥éー¥á¥ó¤Ë°Àï¶ìÆ®¤Î¥ªー¥É¥êー½ÕÆü¡õ¤½¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤à¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡õÈÓÄÍ¡Ä¡ª
¤½¤ÎÂ¾¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤Î»Ò°é¤ÆÏÃ¤ä¥ªー¥É¥êー½ÕÆü¤Î¡È¥¹¥¿ー¡É¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ê¤É
£³¿Í¤À¤±¤Î¶õ´Ö¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¥É¥é¥¤¥Ö¥Èー¥¯¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
◼️£¶·î£³Æü(·î)OA
Ìµ¸Â¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡¡¥²¥¹¥È¡§Ä«ÆüÆà±û
¡Ö¤â¤ÄÆé¤Î¥·¥á¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¤Ê¤é¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡£
¤½¤³¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Ê¤éÌµ¸Â¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥°¥ë¥á¤ò»ý¤Á´ó¤ê¥²¥¹¥È¤È¤È¤â¤ËÌµ¸Â¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¡ª
¡ÖÌµ¸Â¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡×¤È¹ë¸ì¤·¤Æ¤¤¤¿Ìµ¸Â¥°¥ë¥á¡Ä²Ì¤¿¤·¤Æ·ë²Ì¤Ï!?
¢ã½Ð±é¼Ô¥³¥á¥ó¥È¢ä¡¡
¢£½é²ó¼ýÏ¿¤ò¼õ¤±¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤È¡¢Âè1ÃÆ¤È¤Î°ã¤¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
ÈÓÄÍ¡¡¡¡¡¡¡¡¤É¤ì¤â¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤´ë²è¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤«¤é³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âè1ÃÆ¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¥²¥¹¥È¤ÎÊý¤¬¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¶õµ¤´¶¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¤ä¤Ã¤Æ¤ë»ö¡¢³Ú¤·¤µ¤Ï°ì½ï¤Ç¤·¤¿¡ª
¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¡ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢¹¥¤¾¡¼ê¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡Âè1ÃÆ¤ÈÂç¤¤¯°ã¤¦¤Î¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÏËÍ¤¬ÈÓÄÍ¤µ¤ó¤ËÄó°Æ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ä¤È¡ÖÆó¿Í¤Ç¾è¤Ã¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¡¢Á°¤Î£±£ó£ô¥·ー¥º¥ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥Î¥ê¤Ë¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÊý¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¢£½é²ó¼ýÏ¿¤Ç°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡©
¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¡¡Ê½é²óOA¤Î¡Ë¡Ö»×¤¤½Ð¤ÎÆ÷¤¤¤òÅö¤Æ¤è¤¦¡ª¡×¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Æ±À¤Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¡£
¡¡ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÈùÌ¯¤Ë°ã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤·¡£¡Ö¥ì¥â¥óÀÐ¸´¡×¤¬·ë¹½¾×·â¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¡ÊÃÏ¸µ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ë²¿¤À¤¢¤ì!?¤Ã¤Æ
ÈÓÄÍ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÖÆ÷¤¤¡×¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ªÆ±¤¸Æ÷¤¤¤ò¥²¥¹¥È¤È4¿Í¤ÇÓÌ¤¤¤Ç¡¢¤¢¤¢¤À¤³¤¦¤À¸À¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤íµ²±¤ÎÈâ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦
¤¢¤Î´¶³Ð¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¢¤ó¤Ê»ö¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤«¤é¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤ª¸ß¤¤¡Ö¤¢¤ì¤¢¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤È¤«¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡£¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢³§¤µ¤ó¤â¤ä¤Ã¤¿¤é³Ú¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡ª
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢£º£¸å¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡©
¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¡ÈÓÄÍ¤µ¤ó¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
ÈÓÄÍ¡¡¡¡¡¡¡¡ËÍ¤ÏËÜÅö¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Çº£¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¤ä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¤ò¾£Ìî·¯¤ËÅÁ¤¨¤Æ¡¢
¤½¤ì¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤³¤³¤Ç´ë²è¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£
¥«ー¥ê¥ó¥°¤È¤«¡¢¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¥¹¥Ýー¥Ä¤È¤«¡¢¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢ãÈÖÁÈ³µÍ×¢ä
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û
¥Ð¥«¥ê¥Å¥«
¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡Û
2024Ç¯£µ·î20¡Ê·î¡Ë～Á´6²ó¡¡¿¼Ìë24:30～25:00¡¡
¡ÚÊüÁ÷¶É¡Û
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ
¡ÚÇÛ¿®¡Û
¹¹ðÉÕ¤ÌµÎÁÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×(¥Æ¥ìÅìHP¡¢TVer)¤Ë¤Æ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡ª
TVer¡§https://tver.jp/series/srx4jdcmv0
¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì: https://video.tv-tokyo.co.jp/bakariduka/index.html
Æ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖU-NEXT¡×¤Ë¤Æ¸«ÊüÂêÇÛ¿®
︎U-NEXT : https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr
YouTube¥Æ¥ìÅì¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤âÇÛ¿®
https://www.youtube.com/@TVTOKYO
¡Ú¸ø¼°HP¡Û
https://www.tv-tokyo.co.jp/bakariduka/
¡Ú¸ø¼°X(Twitter)¡Û
¡÷bakarhyduka¡¡¡¡¡¡¡¡