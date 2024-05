京都・蛸薬師麩屋町にできた、人気イタリアン監修の新店！ シンプルでワインが進む料理をカジュアルに楽しんで

関西を代表するフードコラムニストであり、食べロググルメ著名人の門上さんがおすすめするのは、京都・河原町にあるカジュアルイタリアン「kabura」だ。

教えてくれる人

門上 武司



1952年大阪生まれ。関西中のフランス料理店を片っ端から食べ歩くももの足らず、毎年のようにフランスを旅する。39歳で独立し「株式会社ジオード」設立後はフードコラムニストというポジションにとどまらず、編集者、プロデューサー、コーディネーターとマルチに活躍。関西の食雑誌「あまから手帖」編集顧問であり、全日本・食学会副理事長、関西食文化研究会コアメンバー。著書には「食べる仕事 門上武司」「門上武司の僕を呼ぶ料理店」(クリエテ関西)、「京料理、おあがりやす」(廣済堂出版)、「スローフードな宿1・2」(木楽舎)、など。年間外食は1,000食に及ぶ。

人気イタリアン「sio」監修の新店

阪急「京都河原町駅」から徒歩5分ほど。蛸薬師麩屋町の角地に、2024年3月29日、鳥羽周作シェフ率いる「sio」監修の、カジュアルイタリアンがオープンした。ガラス張りの明るい外観で、外には立ち飲み席やテーブル席が。扉を開けると、無垢の木を使った大テーブルを中心とした落ち着いた店内が広がっている。店名は京野菜の蕪が由来。地元の人や海外からの旅行客にも親しみを持って気軽に立ち寄ってほしいと名付けたという。

ガラス張りとアイボリーグレーが印象的な外観

門上さん

東京在住の食いしん坊の友人が、鳥羽周作さんプロデュースの店が京都にオープンしたと、情報をくれました。店名でもある蕪の料理はぜひとも味わってほしいです。

「みんなでワイワイガヤガヤ、賑わいがあり、活気にあふれている。それでも居心地が良くて、なぜか落ち着くような店を目指しました」と話すのはオーナーの栗原元哉さん。国内外で美容や飲食、アパレルなどの事業を展開し、豊かで新しいライフスタイルを提案し続ける人物だ。「実は麩屋町通は意外と地味で、夜は人通りが少ないんです。なので、この角地から街全体を賑やかにできればいいなと考えました」。栗原さんの思いを形にするため、奈良にある建築士事務所「ひとともり」の長坂純明さんがデザインを担当した。「おいしさに貢献できる空間を目指しています」とのこと。内装には古材や古建具、信楽焼のオリジナルタイルなどを使い、古いスピーカーやアンプなどアンティークなものたちに囲まれた、居心地の良い空間が誕生した。

中央に配されたアートは、お皿をモチーフに長坂さんが描いた

「仲間が集まる楽しい時間にはあまり料理の説明はいらない」と考え、“お客様の会話を邪魔しない、シンプルでお酒の進むおいしい料理”がコンセプト。メニューはアラカルトで、牛、豚、子羊などのメイン、冷菜、温菜、パスタ、デザートなどが並ぶ。

入口横には、京都の古建具をランダムに組み上げた壁で構成したワインセラーがあり、個性あふれる生産者のナチュラルワインが豊富に揃う。グラス7種990円〜、ボトル7,700円〜。ワインのほかにもビールやオーガニックソーダなどのノンアルコール飲料も。

ワインセラー。好みのワインに出会えるかも

豊富に揃うナチュラルワインは1本7,700円〜

ここでおすすめの料理を紹介!

シェフを務めるのは新田務さん。「ブルディガラ」などフレンチで20年の経験を持ち、一人でキッチンを取り仕切る。

「肉の焼き方などお好みがあれば対応できますよ!」

「kaburaのサラダ」は、フルーツが入ることで、ホワイトバルサミコと酸味のレイヤーを作り、レストラン仕様の味に。野菜のゴロゴロの食感が楽しい。たっぷりかかったパルミジャーノがコクをプラス。

kaburaのサラダ 1,265円

門上さん

果実が加わるのがポイント。この日はイチゴで甘みがアクセントになっていました。優しいドレッシングも美味!

「カブのブロード煮 アンチョビ添え」は「kabura」を代表する一品。繊細なうまみのカブを丸鶏の出汁で煮た上品な味わいとアンチョビの塩味がマッチ。少し食感を残したカブの火入れが見事。

カブのブロード煮 アンチョビ添え 770円

門上さん

ブロードとアンチョビの塩気で蕪の甘さが映えます!

「カチョエペペ」は、イタリア・マンチーニ社のスパゲットーニを使ったTHE定番のパスタ。パルミジャーノ、黒コショウとシンプルな味付けながら、バター、ブロードでコクをプラス。ゆっくり食べてもアルデンテの食感が長持ちする太麺のおいしさを実感できる。

カチョエペペ 1,155円

門上さん

太めのパスタの食感とチーズの風味が良いです。

今回のメインは、ローストした京都ポークの肩ロース。京都ポークはきめ細かい肉質と脂身のおいしさが特徴。表面はかりっと中はロゼと丁寧な火入れで、塩とオリーブオイルのみで京都ポークのうまみをしみじみ感じられる一皿。

京都ポーク 2,970円

アップデートし続ける店に

「親切で気さくなサービス、お客様とスタッフのコミュニケーションを大事にしたいですね」と栗原さん。そうすることで、“また来たい”と思える居心地の良い店を目指しているとのこと。さらに「季節に合わせて新メニューの導入を図りながら、いろいろな楽しみ方ができる、来るたびに新しい発見や体験があるアップデートし続ける店でありたいですね」と。季節ごとに進化を楽しみに、訪れたい一軒だ。

窓に面したカウンター席も

門上さん

料理はカジュアルですが、ハイクオリティー。きさくな雰囲気と流れる音楽が心地よいですよ。

<店舗情報>◆kabura住所 : 京都府京都市中京区蛸屋町151 カッソーナアレックスビル 1FTEL : 050-5593-3956

※価格は税込。

撮影:福森公博

文:木佐貫久代

