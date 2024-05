peco「本当に勉強が大嫌いなんです (笑) 」 それでも短期間で英語力が伸びた学習方法とは？

若い女性を中心に支持を得るタレント・pecoさん。ファッションブランドの立ち上げにエッセイ本出版など、常に挑戦を続ける彼女がいま励むのは英語学習! 学びへの意欲の源を聞くため、輝く彼女に会いに行きました。

憧れの俳優さんに、いつか英語でお礼が言いたいです

昨年立ち上げた自身のブランド『トスタルジック・クロージング』のデニムセットアップを素敵に着こなし、にこやかな表情で待ち合わせ場所に現れたpecoさん。原宿系ファッションのカリスマ読者モデルとして注目を集め、パートナーのryuchellさんとともに人気者になった彼女も、現在は5歳の男の子を育てる1児の母に。ただでさえ忙しい日々を送るなか、最近新たに“英語学習”に挑戦しているという。

明確な目標があったからこそ、ここまで頑張れた。

「英語を学び始めたきっかけは、息子がインターナショナルスクールに通い始めたことです。インターでは、学校への連絡や先生とのやりとりはすべて英語で行う必要があるのですが、入学当初は、“慣れればそのうち自分も英語ができるようになるだろう”くらいに思っていたんです。それが、入学から1年以上経ってもまったく喋れる気配がなくて。いま考えたら当然なのですが(笑)。そんな中、ちょっとした手違いでPTAの会議に参加することになってしまったんです。もちろん交わされる言葉は英語のみ。会話の意味が1ミリも理解できない自分に、生まれてはじめて自己嫌悪を感じました。“なんで今まで勉強せずに放置してきたんだろう…”って」

そこでようやく英語に本気で向き合うことを決めたそう。

「ただ最初は、何から手をつけていいかもわからなくて。大好きな海外ドラマを見たり、英語学習のYouTubeを見たりして、なんとなく英語をやっている気分になっていました。そんな状態だった去年の夏に、息子と二人でグアムへ行ったんです。目的は息子を現地のサマースクールに通わせることでしたが、せっかくの機会なので、私も一人の時間は街に出て、手あたり次第にグアムの人に英語で話しかけることにしたんです。もうナンパみたいな感じで(笑)。それがすごく楽しくて、“こんな下手な英語でも楽しく人と話せるということは、ちゃんと喋れたらどれだけ楽しいんだろう”と、さらにモチベーションも上がりました」

“自己流ではなく、本格的に英語を学びたい”と強く思っていたpecoさんに転機が訪れたのは、昨年末のこと。

「英語コーチングサービス『イングリード』さんから、YouTubeでコラボのお話をいただいて。なので、半分はお仕事としてですが、3か月本気で勉強してみることにしました」

コーチングとは、簡単に言えば、パーソナルトレーニングのようなもの。受講生一人一人に専任のコンサルタントが付き、最適な学習法をライフスタイルに合わせて提案してくれる。

「何がありがたかったかというと、私、本当に勉強が大嫌いなんです(笑)。そんな私でも無理なく学習できるカリキュラムを組んでくれて、ちゃんと生活に馴染む方法を考えていただけた点ですね。例えば私の場合、ドライヤー中に単語を覚えるとか、リスニングは運転中にするとか。ずっと机に向かうことは難しくても、この方法ならトータルで毎日1時間半は勉強時間が確保できるので助かっています」

最近のSNSには、きれいな発音で英語を話すpecoさんの姿が。短期間でここまで成長できるなんて!

「自分としてはまだまだですけど、英語学習を始めた時の目標の一つが“息子の学校で先生や他の親御さんたちとスムーズにコミュニケーションをとること”だったので、前よりも相手の話が理解できたり、自分の言葉が出ていると感じた時には嬉しくなります」

「ただ漠然と“英語で喋りたい”ではなく、目の前に明確な目標があったからこそ、ここまで頑張れた」と話すpecoさん。そんな彼女にはもう一つ、英語を通して叶えたい夢がある。

「大好きな海外ドラマの『glee』の俳優さんに、自分の言葉で感謝を伝えたいです。『この作品のおかげで私はこんなに救われました』って。いつか道端でばったり会うかもしれないから、その時のために今から練習しています。私の人生の一番の目標です!」

勉強にしても、仕事にしても、新しいチャレンジをする時はどうしても二の足を踏みがちだけど、pecoさんのフットワークはとても軽い。

「新しい挑戦をすることは、まったく怖くないんです。なぜなら、まだ自分が経験していないことだから。実際に試したわけでもないのに、悩んでもしょうがないじゃないですか。もしやってみて壁にぶつかったら、その時にどうすればいいか考えるだけ。それでも不安になるなら、私の場合はいっそ最悪なパターンを想像します。最初から“めっちゃ大変だろうな”と想定していたら、大抵のことは乗り越えられるもの。英語学習にしても、“勉強ってしんどそう”と最初にイメージしていたからこそ、やってみると案外“楽しい!”と思えたんです。決してネガティブな意味ではなく、“自分の未来に期待しすぎない”。そういうマインドが意外と大事なのかもしれません」

My skill up source

大好きな海外ドラマは、最高の英語教材!

【glee/グリー】「今まで何度も元気をもらってきた作品。セリフを覚えて、英語の勉強にも使っています」。熱意ある高校教師がグリー(合唱)部の立て直しに乗り出し、落ちこぼれの部員たちと共に全国大会を目指す青春ミュージックドラマ。『glee/グリー』Huluで配信中。©2009-2010 Fox and its related entities. All rights reserved.

美しい英語に触れるならこれ! Chikaさんの人柄も素敵です。

【Bilingirl Chika】「私の憧れの存在でもあり、プライベートでも交流のある吉田ちかさんのYouTubeチャンネル。英語の発音がきれいで本当に聞き取りやすいです」。「バイリンガール英会話 Bilingirl Chika」

自分のレベルや苦手に合わせた専用カリキュラムが効果絶大。

【イングリード】「勉強嫌いの私がここまで上達できたのも、英語コーチングのおかげ。コーチと二人三脚で英語を学べるので、孤独感がないのもポイント」。短期間で英語力を劇的に向上させるオンライン英語コーチングサービス。「イングリード」

ペコ 1995年6月30日生まれ、大阪府出身。タレント。自身がデザイナー・プロデューサーを務めるファッションブランド『Tostalgic Clothing』を開始。初のエッセイ本『My Life』(祥伝社)が発売中。

※『anan』2024年5月22日号より。写真・猪原 悠 インタビュー、文・瀬尾麻美

(by anan編集部)