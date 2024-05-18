¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹VSÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡ã¿ÎµÁ¤Ê¤50Ç¯Æ®Áè»Ë¡ä¡Ö¡Ø¼«Í³¤ÈÀÕÇ¤¡Ù¤òÁª¼ê¤ËÂ¥¤·¤¿»°Âô³×Ì¿¤È¤Ï¡×
¡¡1998Ç¯5·î1Æü¡¢»°Âô¸÷À²VSÀîÅÄÍøÌÀ¤Î»°´§¥Ø¥Ó¡¼µéÀï¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¿ø¤¨¤¿¡¢Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à½é¿Ê½Ð¤Ï5Ëü8300¿Í¤ÎÂç´Ñ½°¤òÆ°°÷¡£Á´ÆüËÜ¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¡Ö¤Ï¤º¤ì¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤Î¿®Íê¤¬À¸¤ó¤ÀÀ®¸ù¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÂå½þ¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡90Ç¯½Õ¤ÎÅ·Î¶¸»°ìÏºÎ¥Ã¦¡¢92Ç¯Åß¤«¤é¤Î¥¸¥ã¥ó¥ÜÄáÅÄ¤ÎÂè°ìÀþ¤«¤é¤ÎÅ±Âà¤È¤¤¤¦·ãÆ°¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼ã¤¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÁ´ÆüËÜ¤ò»Ù¤¨¡¢Á´ÆüËÜÆÈ¼«¤Î»ÍÅ·²¦¥×¥í¥ì¥¹¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿»°Âô¤ÏËþ¿ÈÁÏáØ¤À¤Ã¤¿¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤ò·Þ¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢ÇúÃÆ¤òÊú¤¨¤ë¼ó¤È¹ø¤ÏÈáÌÄ¤ò¾å¤²¡¢±¦¼êÌô»Øð×ÂÓÃÇÎö¡¢º¸É¨³¸¹ü¤ò¹üÀÞ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥¨¡¼¥¹¤ÎÀÕÇ¤¤È¤·¤Æ»°´§Àï¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢ÀîÅÄ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ü¥à¤ËÎÏ¿Ô¤¤¿¡£
¡¡¼ÒÄ¹¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÈÇÏ¾ì¤Ï¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Ï¼«Ê¬¤«¤éµÙ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤È¸À¤ï¤ó¤Î¤À¤è¡£¤³¤³¤Ï²¶¤¬µÙ¤Þ¤»¤Æ¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¥À¥á¤À¤È»×¤¦¡×¤È5·î7Æü¤Ë»°Âô¤Î·ç¾ì¤òÈ¯É½¡£8·î22Æü¤Î¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥µ¥Þ¡¼¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥·¥ê¡¼¥º¶¡×³«ËëÀï¤Þ¤Ç3¥«·îÈ¾µÙ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤Î´Ö¤âÁ´ÆüËÜ¥Þ¥Ã¥È¤ÏÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£5.1Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç»°Âô¤ò·âÇË¤·¤Æ»°´§²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤¿ÀîÅÄ¤À¤¬¡¢6·î12Æü¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤½¤ÎÀîÅÄ¤ò·âÇË¤·¤Æ»°´§²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾®¶¶·òÂÀ¡Ê¸½¡¦·úÂÀ¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤¬»Ï¤Þ¤ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹!¡×¤È¿·»þÂåÀë¸À¡£7·î24Æü¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Ï¾®¶¶¤¬¡¢»ÍÅ·²¦¤è¤ê²¼¤ÎÀ¤Âå¤Î½©»³½à¤ÎÄ©Àï¤òÂà¤±¤ÆÁ´ÆüËÜ¿·»þÂå¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿»°Âô¤Ï¡¢Éüµ¢Ä¾Á°¤Î8·î14Æü¡¢Åìµþ¡¦¶äºÂ¤ÎÉÙ»Î¥Õ¥©¥È¥µ¥í¥ó¤Ç¤Î¥×¥í¥ì¥¹¼Ì¿¿µ¼Ô¥¯¥é¥Ö¼çºÅ¡ÖÂè2²ó¼Ì¿¿Å¸¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÄ³ÌîÀµÍÎ¤È°®¼ê¡£¤³¤Î»þ¡¢2¿Í¤ÏÌ©¤«¤ËÏ¢ÍíÀè¤ò¸ò´¹¡¢¤½¤ì¤¬¤Î¤Á¤Ë»°Âô¤ÈÄ³Ìî¡õÉðÆ£·É»Ê¤Î¸òÎ®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ8·î22Æü¤Î»°ÂôÉüµ¢¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Á´ÆüËÜ¥Þ¥Ã¥È¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¡£¤Þ¤º¾®¶¶¤ÈGET¤Ê¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò·ëÀ®¤·¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥¨¡¼¥¹¤¬¡¢Ãç´Ö³ä¤ì¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¥¦¥ë¥Õ¡¦¥Û¡¼¥¯¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡õ¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥¹¥ß¥¹¤È¾®¶¶¤ò½±·â¤·¤Æ¡¢¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Ê¤ë¿·¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò·ëÀ®¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥¿¥Ö¡¼¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤À¡£
¡¡¥¨¡¼¥¹¤é¤ËÂÞÃ¡¤¤Ë¤µ¤ì¤¿¾®¶¶¤òµß½Ð¤·¤¿½©»³¤Ï¡¢»°Âô¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¾®¶¶¤È¤Î¹çÂÎ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¼ã¼ê¤Î»Ö²ì¸ÂÀÏº¤â¡Ö¾®¶¶¤µ¤ó¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¼«¸Ê¼çÄ¥¤·¤Æ¡¢¿·¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¥Ð¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÂØ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â90Ç¯²Æ¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¿¡¢»°ÂôÎ¨¤¤¤ëÄ¶À¤Âå·³¤Ï¾ÃÌÇ¡£
¡¡1¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»°Âô¤ÏÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡¦¥Ø¥Ó¡¼µé¤Î¾®ÀîÎÉÀ®¤ò¿·¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ËÈ´Å§¤·¤¿¡£ÂÎ¤¬¾®¤µ¤¤¤¿¤á¤Ë³Ê¤È¤·¤Æ¤ÏÃæ·ø¥¯¥é¥¹¤Ë´Å¤ó¤¸¤Æ¤¤¤¿¾®Àî¤À¤¬¡¢»°Âô¤Ï³ÊÉÕ¤±¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÂî±Û¤·¤¿µ»½Ñ¤È¥¥ã¥ê¥¢13Ç¯¤Î·Ð¸³¤òÇã¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¾®Àî¤ò¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤·¤¿»°Âô¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¸µUWF¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î³À¸¶¸¿Í¡¢ÉÕ¤¿Í¤Î´ÝÆ£ÀµÆ»¤¬¹çÎ®¡£»°Âô¤Ï¿·¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤È¤¨¸«¤¨¤¶¤ëÎÏ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ã¯¤Ë¤â¼ê½Ð¤·¤Ï¤µ¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦·è°Õ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»°ÂôÉüµ¢¤ÈÆ±»þ¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¼«¸Ê¼çÄ¥¤ò»Ï¤á¡¢Á´ÆüËÜ¥Þ¥Ã¥È¤¬ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯Æ°¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»°Âô¤¬¸½¾ì¤ÎÁ´¸¢¤ò¾¸°®¤·¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡·ç¾ìÃæ¡¢Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤ä¼Ò°÷¤«¤é²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔÊ¿ÉÔËþ¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¡¢ÁêÃÌ¤µ¤ì¤¿»°Âô¤Ï²ñ¼Ò¤Î²þ³×¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¡¢¤Þ¤º¥Þ¥Ã¥Á¥á¡¼¥¯¤Ê¤É¸½¾ì¤Î²þ³×¤ËÃå¼ê¡£
¡¡ÊÑ²½¤ò¹¥¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤¬Á´ÆüËÜ¤ÎÂÎ¼Á¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï1ÏÃ´°·ë¤Ç¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»°Âô¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¡Ö²¿¤Ç¤â¿ÍÇ¤¤»¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¼çÄ¥¤¹¤ë¤Ù¤¡£¤¿¤À¤·¼«Ê¬¤Î¸ÀÆ°¡¢¹ÔÆ°¤Ë¤ÏÀÕÇ¤¤ò»ý¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢°Õ¼±²þ³×¤òÂ¥¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¤¬°ìÏ¢¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¿·¤¿¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¥×¥í¥ì¥¹¡¦¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ï¡Ö¼«Í³¤ÈÀÕÇ¤¡×¤ò½Å¤ó¤¸¤ë»°Âô¤Î»×ÁÛ¤ò¡Ö»°Âô³×Ì¿¡×¤È¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥ê¥ó¥°¾å¤Î¤¦¤Í¤ê¤òÇÏ¾ì¤â¡Ö²¶¤¬»Ø¿Þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢È¯É½¤·¤¿¥«¡¼¥É¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¤·¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤ÏÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤ó¡×¤ÈÍÆÇ§¡£ÇÏ¾ì¤Ï»°Âô¤Î¡Ö¼«Ê¬¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿½¤·½Ð¤Ë¸½¾ì¤ÎÁ´¸¢¤ò°Ñ¤Í¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤Î°ìÊý¤ÇÇÏ¾ì¤Ë¤Ï¼ä¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Â¦¶á¤ÎÏÂÅÄµþÊ¿¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ï¡Ö»°Âô¤¬¼ÒÄ¹¼¼¤Çà¼«Ê¬¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤á¤Ã¤Æ¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£º£¡¢²±¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»°Âô¤È¤ÎÏÃ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë²¶¤Î¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¥´¥ë¥Õ²°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤ÎÇÏ¾ì¤µ¤ó¤Î¼ä¤·¤½¤¦¤Ê´é¤Í¡£à¤â¤¦¡¢²¶¤Ï¤¤¤¤¤«¡£Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î´ÇÈÄ¤Ï²¶¤Ç½ª¤ï¤é¤¹¤ï¡£¤ß¤ó¤Ê¤¯¤ì¤Æ¤ä¤ë¤«¤é¡¢»°Âô¤Ï»°Âô¥×¥í¥ì¥¹¤ò¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¼«Ê¬¤é¤Î¹¥¤¤Ê¥×¥í¥ì¥¹¤ò¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£²¶¤Ï»ß¤á¤ä¤»¤ó¤èá¤Ã¤Æ¡×¤È½Ò²û¤¹¤ë¡£
¡¡Ìµ·ì³×Ì¿¤À¤¬¡¢»°Âô¤Î¹ÔÆ°¤Ï²Òº¬¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ë¨¡¡£
¾®º´Ìî·Ê¹À¡Ê¤ª¤µ¤Î¡¦¤«¤²¤Ò¤í¡Ë¸µ¡Ö½µ´©¥´¥ó¥°ÊÔ½¸Ä¹¡×¤È¤·¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤ÎÃÄÂÎ¡¦Áª¼ê¤ò¼èºà¡¦¼¹É®¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ö¥×¥í¥ì¥¹Èë»Ë¡×¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¼Ì¿¿¡¦»³ÆâÌÔ