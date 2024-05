イム・ヨンウン、番組に出演することなく「音楽中心」で1位を獲得！

歌手のイム・ヨンウンが、番組に出演することなく「ショー 音楽中心」で1位になった。韓国で18日に放送されたMBC「ショー 音楽中心」では、イム・ヨンウンがIVE、Block Bのジコを抑えて1位を獲得した。aespaは新曲「Supernova」で帰ってきた。「Supernova」は重量感のあるキックとベースベースのミニマルなトラックサウンドが印象的なダンス曲。異なる次元の扉が開かれる事件の始まりを超新星に例え、自分の中の大爆発が始まったことをトレンディなムードで表現した。

ZEROBASEONEは3rdミニアルバムのタイトル曲「Feel the POP」のステージを公開した。「Feel the POP」は、若者なら誰でも直面することになる躊躇、心配、悩みなどをZEROBASEONEと一緒にする瞬間だけはすべて忘れて吹き飛ばす最高の時間をプレゼントするという意志が込められた曲で、爽やかな彼らの魅力が引き立つステージが目を引いた。DXMONはリズミカルなハウスジャンルを基盤に感性的なEPサウンドとシンセサイザーにグルービーなベースとドラムが調和した「Girls, Love boys, Love girls」で少年らしい美しさをアピールし、ユ・ダヨンは「KEEP IT LOW」でカムバックした。この日放送には、aespa、ZEROBASEONE、Wanna One出身のキム・ジェファン、IVE、チョ・ヘリョン、Xdinary Heroes、YOUNITE、tripleS、FANTASY BOYS、ユ・ダヨン、82MAJOR、DXMON、TIOT、NOWADAYS、ソル・ハユンが出演した。