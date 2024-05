カルディ「マンゴープリン in 杏仁豆腐」とは?

ごはんのお供だけでなく、スイーツも豊富なKALDI(以下、カルディ)。定番品からシーズン限定品まで、季節ごとに楽しませてくれますね。今回ご紹介するのは、アジアンスイーツの2大人気とも言える「マンゴープリン」と「杏仁豆腐」が合わさった「マンゴープリン in 杏仁豆腐」。これから暑くなる季節にはうれしい、冷たいスイーツです。カルディの「マンゴープリン in 杏仁豆腐」は季節限定商品。1個180グラム入りで税込168円です。

「マンゴープリン in 杏仁豆腐」のカロリーや賞味期限は?

杏仁豆腐だけかと思いきや……?

「マンゴープリン in 杏仁豆腐」を食べてみた感想は

「マンゴープリン in 杏仁豆腐」は容器のまま食べるべし

カルディで杏仁豆腐と言えば、パンダが描かれたパッケージの「パンダ杏仁豆腐」が定番中の定番。今回紹介する「マンゴープリン in 杏仁豆腐」はなんと、杏仁豆腐の中にマンゴープリンが入っちゃっているのです!「マンゴープリン in 杏仁豆腐」の栄養成分表示は次のように書かれています。エネルギー:153kcalたんぱく質:0.7グラム脂質:2.9グラム炭水化物:30.9グラム食塩相当量:0.13グラム(推定値)賞味期限は2024年4月下旬に購入したものが、2024年9月22日となっています。今買っておいても夏の間十分楽しめる長さですね。保存する場合は、直射日光を避け常温または冷暗所で。食べる前に冷蔵庫に入れて冷やして食べるのがおすすめです。開けると一面杏仁豆腐。上から見るだけではまだマンゴープリンは見えません。しかし、横から見れば一目瞭然。マンゴープリンもたっぷり入っているのが分かります。容器にお皿を当ててエイッと上下逆さまにし、両端から容器を軽く押すようにしたら、中から「マンゴープリン in 杏仁豆腐」が出てきました。小さくカットされたマンゴープリンが杏仁豆腐に包まれています。ツルンとした食感の杏仁豆腐の中からプルンとした食感のマンゴープリンが出てくる、この食感の違いも面白いですね。中心までマンゴープリンがぎっしりとはいっています。杏仁豆腐にマンゴーの濃厚さが良く合いますね。今回はお皿に出してみましたが、これには1つ欠点があることに気がつきました。あまりにもプルンプルンな弾力ゆえに、スプーンが弾かれて逃げてしまうのです。それを楽しむのも良いですが、食べやすさとしては容器のままのほうが良いかもしれません。季節限定の「マンゴープリン in 杏仁豆腐」。ぜひ冷蔵庫にそなえて夏を満喫してみてくださいね。■商品情報商品名:マンゴープリン in 杏仁豆腐価格:168円(税込)内容量:180グラムカロリー:153kcal販売地域:全国のカルディ各店またはカルディオンラインショップ