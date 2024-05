18日、明治安田J2リーグ第16節の7試合が各地で行われた。7連勝中で首位をひた走る清水エスパルス(勝ち点37) は、2試合勝ちなしの4位横浜FC(勝ち点25)と上位対決。先手を取ったのは攻め立てるホームの横浜FC。左のショートコーナーから最後はガブリエウが頭で押し込んだ。後半は選手を代えながらギアを上げた清水だったが、あと一歩ゴールを割ることができず。無失点で凌いだ横浜FCは後半アディショナルタイム、右からのクロスを最後は伊藤翔が押し込んで2-0に。横浜FCが3試合ぶりの白星を手にした一方、清水は9試合ぶりの敗戦となった。

いまだ1敗も3試合連続ドローと足踏みが続く2位V・ファーレン長崎(勝ち点30)は、18位鹿児島ユナイテッドFC(勝ち点13)とのアウェイ戦。長崎は10分、右サイドのマルコス・ギリェルメがフリーでスルーパスを受けると、そのままボックス内に侵入して落ち着いてゴール左に決める。1点リードで折り返したアウェイチームは58分に追加点。ボックス内で細かくパスを繋ぐと、最後は左ポケットのマテウス・ジェズスが左足ダイレクトで蹴り込む。終盤には松澤海斗のヘディング弾でダメ押しし、長崎が3-0で快勝。4試合ぶりの勝利を掴むと同時に、無敗記録をクラブ最多の「14」に伸ばした。その他、7位のいわきFC(勝ち点23)は最下位ザスパ群馬(勝ち点6)相手に1-0で勝利。9位ジェフユナイテッド千葉(勝ち点21)は勝ち点で並ぶ10位愛媛FCを大量7得点で下している。◆明治安田J2第16節5月18日(土)モンテディオ山形 0-2 ブラウブリッツ秋田水戸ホーリーホック 1-1 大分トリニータザスパ群馬 0-1 いわきFCジェフユナイテッド千葉 7-1 愛媛FC横浜FC 2-0 清水エスパルス徳島ヴォルティス 1-2 ロアッソ熊本鹿児島ユナイテッドFC 0-3 V・ファーレン長崎5月19日(日)《14:00》ファジアーノ岡山 vs ヴァンフォーレ甲府レノファ山口FC vs 藤枝MYFC《17:00》栃木SC vs ベガルタ仙台