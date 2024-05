5月18日 発表

Epic Gamesは5月18日、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/Android/PC用シューティング「フォートナイト」において、「Fallout」コラボの予告と思われる画像を投稿した。

投稿された画像は、「Fallout」シリーズに登場するパワーアーマーが大きく描かれたもの。「Fallout」シリーズ全体でのコラボなのか、特定の要素が登場するのか、それともドラマ版とのコラボなのか、詳細はわからないながら、「Fallout」公式Xも「Something S.P.E.C.I.A.L. coming...」と同じ画像を投稿していることから、コラボ自体は確定的かと思われる。続報に期待したい。

(C) 2024 Epic Games, Inc.

(C) 2024 The LEGO Group.

(C) & TM Lucasfilm Ltd.