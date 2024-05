【SHADOW OF THE ERDTREE】6月21日 発売予定価格:4,400円~

フロム・ソフトウェアは5月17日、「ELDEN RING(エルデンリング)」のDLC「SHADOW OF THE ERDTREE」に登場すると思われる新たな“敵”のビジュアルを公開した。

公開されたのは、角が生えた仮面が印象的なキャラクターのビジュアル。両手に円形の武器を持ち、極端なお辞儀をするような格好で構えている。

「ELDEN RING」公式Xの説明によれば、「影の地(the Realm of Shadow)」に登場する、「底知れない力を持つ恐ろしい敵(Fearsome foes of unfathomable power)」とされている。

詳細は不明だが、「影の地」は「SHADOW OF THE ERDTREE」の舞台であることから、本キャラクターは新たなボス敵の1体ではないかと推測される。「SHADOW OF THE ERDTREE」は6月21日発売予定。

Fearsome foes of unfathomable power await you in the Realm of Shadow. #EldenRing #ShadowoftheErdtree pic.twitter.com/FanctKb6DC - ELDEN RING (@ELDENRING) May 17, 2024

