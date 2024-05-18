»Ò¤É¤â¤Î¡Ø¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¡Ù¤Ï»ß¤á¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤!? ºÇÀèÃ¼¤Î¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ù¶µ°é¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Ãø¼Ô¤Î¸ì¤ëÍ¸úÅª¤Ê³èÍÑÊýË¡¡Ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ó
¡¡Á´À¤³¦¤ÎÎß·×ÈÎÇä¿ô¤Ï3²¯ËÜ¤òÄ¶¤¨¡¢¡ÖºÇ¤âÇä¤ì¤¿¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥²¡¼¥à¡×¤È¤¤¤¦¥®¥Í¥¹µÏ¿¤ò»ý¤Ä¡ØMinecraft¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¡Ë¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ù¡Ë¤Ï¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ù¤¬¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥ÈÂ¤·Á³Ø¡×¤È¤¤¤¦Ã±°Ì¤Î¤¢¤ëÂç³Ø¤Î¼ø¶È¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
Amazon¤Ç¡Ø»Ò¤É¤â¤ÎÇ½ÎÏ¤¬¿¤Ó¤ë¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¤Î»È¤¤Êý¡Ù¤ò¸«¤ë
¡¡2024Ç¯4·î10Æü¡¢¡Ø»Ò¤É¤â¤ÎÇ½ÎÏ¤¬¿¤Ó¤ë¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¤Î»È¤¤Êý¡Ù¡Ê¥¿¥Ä¥Ê¥ß¥·¥å¥¦¥¤¥Á/¥Ý¥×¥é¼Ò¡Ë¤È¤¤¤¦½ñÀÒ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø¼Ô¤Î¥¿¥Ä¥Ê¥ß¤µ¤ó¤Ï¡¢ÅìµþÂç³Ø¤ä¾ïÍÕÂç³Ø¤Ê¤É¤Ç¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ù¤Î¼ø¶È¤ò¼õ¤±»ý¤ÄµÒ°÷¶µ¼ø¡¦µÒ°÷¸¦µæ°÷¤Ç¡¢ÆüËÜ½é¤Î¥×¥í¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥¿¡¼¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ù¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥é¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Þ¥¤¥¯¥é¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î»ëÅÀ¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ù¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥²¡¼¥à¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Ì´¤ä´õË¾¤ËËþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½ñÀÒ¤Ë¤Ï¡¢¸ø³«¤«¤é15Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ù¤È¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤¬¡¢¶µ°é¤È¤¤¤¦Á´¤¯ÊÌ¤ÎÎÎ°è¤Ë¤µ¤¨³èÍÑ¤µ¤ì¤ëÉÔ»×µÄ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ÈÄìÃÎ¤ì¤Ê¤µ¤¬¥®¥å¥Ã¤ÈÇ»½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤Ï¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ù¤Ð¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ÉÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤³¤½ÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤°ìºý¤À¡£
¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ù¤¬¶µ°é¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£½ñÀÒ¤ÎÆâÍÆ¤âÆ§¤Þ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢·üÇ°ÅÀ¤«¤éÍ¸úÅª¤Ê³èÍÑÊýË¡¤Þ¤Ç¡¢¥¿¥Ä¥Ê¥ß¤µ¤ó¤ËÄ¾ÀÜ¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£
¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ù¤Ï¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡É
¡½¡½¤Þ¤º¤Ï´ðËÜÅª¤Ê¼ÁÌä¤«¤é¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Á´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤Ë¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ù¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥²¡¼¥à¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¤«¡£
¥¿¥Ä¥Ê¥ß¥·¥å¥¦¥¤¥Á¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¥¿¥Ä¥Ê¥ß¡Ë¡§°ì¸À¤Ç¤¤¤¦¤È¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¾å¤Î¼«Í³¤Êº½¾ì¡×¤Ç¤¹¡£´ÊÃ±¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¥µ¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¶õ´Ö¤ËÀµÊý·Á¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¼«Í³¤ËÀ¤³¦¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤³¤ÎÀ¤³¦¤Î¤³¤È¤ò¥ï¡¼¥ë¥É¤È¸Æ¤Ö¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ï¡¼¥ë¥ÉÆâ¤Ç¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ²¿¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢¥ï¡¼¥ë¥ÉÆâ¤Ëºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤·¡¢²¿¤Ê¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¿¨¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤À¤±¤Ç¤â¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¡Ö²¿¤ò¤·¤Æ¤âOK¤Ê¶õ´Ö¡×¤¬¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ù¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½·úÃÛ¤¹¤ë¥²¡¼¥à¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤â¶¯¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¿¥Ä¥Ê¥ß¡§¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·úÃÛ¤Ï¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ù¤ÎËÜÅö¤Ë¤´¤¯¤´¤¯°ìÉô¤ÎÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¤Í¡£·úÃÛ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡ÙÆâ¤Ç¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤â¤Ç¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ºî¤é¤ì¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¤ÎÃæ¤Ç¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¤äµ´¤´¤Ã¤³¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÍ·¤Ó¡×¤â¼«ºß¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î½Ð¤Æ¤¯¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¤Ç¤¿¤À¤¿¤À¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ËÀ¸¤»Ä¤ë¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤âÄ©Àï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¹©É×¼¡Âè¤Ç²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤Æ¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ù¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¤ß¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¥¿¥Ä¥Ê¥ß¡§¤Þ¤ºÂç¤¤¤¤Î¤¬¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤¡¢¤Ä¤Þ¤êÊ£¿ô¿Í¤ÇÍ·¤Ù¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤¬Æþ¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î³èÆ°¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²È¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤éÍ§Ã£¤È°ì½ï¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¤ÇÍ·¤Ù¤Þ¤¹¤·¡¢ÀßÄê¼¡Âè¤Ç¤Ï³°¹ñ¤ÎÊý¤È¤â°ì½ï¤Ë¥×¥ì¥¤²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¶¯¤ß¤¬¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ¸»¤ò»È¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤É¤ì¤À¤±¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ÆÀ¤³¦¤ò¹¤²¤Æ¤â¸¶²Á¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£4000±ß¼å¤Ç¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ù¤òÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢ÅÅµ¤Âå¤À¤±¤Ç°ìÀ¸¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤äÀ¤³¦¤òºî¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¼ÂºÝ¡¢¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ù¤Ïº£¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤É¤Î¤¯¤é¤¤¿Íµ¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¿¥Ä¥Ê¥ß¡§Âç¿Íµ¤¤Ç¤¹¤è¡£¼ÂºÝ¤Ë¹Ö±é¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡Ö¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ù¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡×¤È¤«¡Ö¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ù¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤±¤ÉÆ°²è¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¿Í¡×¤È¤«¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ö¤Ï¡¼¤¤¡×¤Ã¤Æ¼ê¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µó¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤â¼ê¤Ï¤Û¤È¤ó¤Éµó¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢YouTube¤Ê¤É¤Ç³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥È¥ê¡¼¥Þ¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ªÎÏ¤¬Âç¤¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£HIKAKIN¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¥×¥ì¥¤Æ°²è¤äÇÛ¿®¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ù¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¤äÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÅÚ¾í¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ËÍ¤é¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤¬¶µ°é¤Ê¤É¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¡¼¥¿Åª¤ÊÌÌ¤Ç¸À¤¦¤È¡¢Á´À¤³¦¤ÇÎß·×3²¯ËÜ¤âÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÊÂ¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤ÏÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤Ê¤¤¿ô»ú¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÍÌ¾¤Ê¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¡Ù¤È¤«¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¤È¤«¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡Ù¤Ç¤â¡¢1²¯Çä¤ì¤¿¤éÁêÅö¤¹¤´¤¤¤È¤¤¤¦À¤³¦¤Ç3²¯¡£¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯1¤Ä¤ÎºîÉÊ¤À¤±¤Ç¡¢Ä¶ÍÌ¾¥²¡¼¥à¤Î2¡Á3ÇÜÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ù¤Î¿Íµ¤¤âÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡½¡½ËÜºî¤Ï¤½¤ó¤Ê¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñÀÒ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¿¥Ä¥Ê¥ß¡§¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢À¤¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¡¦¤ªÊì¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏËÍ¤¬¸½¾ì¤ËÎ©¤ÄÅÙ¤Ë¡Ö¥¿¥Ä¥Ê¥ßÀèÀ¸¤Î¸À¤¦¤³¤È¤â¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ù¤Ã¤Æ¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤«¤é½ñ¤¤¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ËÍ¤Ï10Ç¯¤°¤é¤¤Á°¤«¤é¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ù¤Ï¥²¡¼¥à¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥²¡¼¥à¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤È¤Ï¡©
¥¿¥Ä¥Ê¥ß¡§¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ù¤Ï¥²¡¼¥à¤ä¸ä³Ú¤È¤¤¤¦¥«¥Æ¥´¥ê¤Ë¼ý¤á¤Æ¤ª¤¯¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂç¤¤¹¤®¤ëÂ¸ºß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£³è¤«¤·Êý¼¡Âè¤Ç¡¢À¤¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£ËÍ¼«¿È¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯YouTube¤Ê¤É¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¡Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤È¥²¡¼¥à¤Ï²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¿¥Ä¥Ê¥ß¡§¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È·Ð¤Ã¤¿2010Ç¯¤ÎÃæº¢¡¢Alpha v1.0.0¤È¤¤¤¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¥ì¥Ã¥É¥¹¥È¡¼¥ó²óÏ©¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊÏÀÍý²óÏ©¡Ë¤¬¼ÂÁõ¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î²óÏ©¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡ÙÆâ¤ÇÆþÎÏ¡¦½ÐÎÏ¡¦ÅÁÃ£¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤¬³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«Æ°¥É¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿¥®¥ß¥Ã¥¯¤¬ºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ò±þÍÑ¤¹¤ë¤È¥ï¡¼¥ë¥ÉÆâ¤ËCPU¤µ¤¨ºÆ¸½²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤È¸À¤¦¤È¡¢¤³¤Î²óÏ©¤Î»È¤¤Êý¼¡Âè¤Ç¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ù¡Ê¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡ËÆâ¤Ë¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤òºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÀÑ¤à¤À¤±¤Î¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ù¤ËÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÀÑ¤à¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤ª³¨¤«¤¥²¡¼¥à¤È¤«³¹ºî¤ê¥²¡¼¥à¤ÎÎÎ°è¤òÈô¤Ó½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²óÏ©¤ä¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¥ï¡¼¥ë¥É¤ÎÃæ¤ÇÈæ³ÓÅª´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë´Ä¶¤¬¼ÂÁõ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Ä¡¼¥ë¤ä³«È¯¥Ä¡¼¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡Ö¥Ä¡¼¥ë¡×¤ÎÂ¦ÌÌ¤ò»ý¤Á»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°Åª¤ÊÍ×ÁÇ¤ò»ý¤Ã¤¿¥Ä¡¼¥ë¤¬¡¢¥²¡¼¥à¤È¤¤¤¦³Ú¤·¤¯¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤·Á¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¡¢¤·¤«¤âÇúÈ¯Åª¤ËÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Æ»Ò¤É¤â¤Ë¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢¶µ°é¤Ë¤â³èÍÑ¤µ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡£¤À¤«¤é¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ù¤Ï¡Ö¤â¤Îºî¤ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿ô³Ø¡¦Íý²Ê¡¦±Ñ¸ì¡Ä¹¤¬¤ë¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ù¤Î¶µ°é³èÍÑ»öÎã
¡½¡½½ñÀÒÆâ¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ù¤Î¶µ°é¤Ø¤Î³èÍÑ¤È¤·¤Æ¡Ö¸½¼Â¤Ë¤¢¤ë·úÂ¤Êª¤òºÆ¸½¤¹¤ë¡×¡Ö·îÌÌ¤òºÆ¸½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ºÆ¸½·Ï¤Î¼ÂÎã¤¬Â¿¤¯¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¥¿¥Ä¥Ê¥ß¡§¤Þ¤ºÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¿ô³Ø¤Ç¤Î³èÍÑ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£½é¤á¤Ë¡¢Ã±½ã¤Ë¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤À¤±¤Ç3¼¡¸µ¤Î¶õ´Ö³µÇ°¤ò³Ø¤Ù¤Þ¤¹¡£¤¤¤ï¤æ¤ëXYZ¤ÎºÂÉ¸¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¿ô³ØÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¤Ï¡¢ÌÌÀÑ¤äÍÆÀÑ¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤òµá¤á¤ë¤È¤¤Ë¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç3¼¡¸µ¶õ´Ö¤ËºÆ¸½¤·¤ÆÂÎ´¶Åª¤ËÍý²ò¤µ¤»¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°¦ÃÎ¤Ë´äÅÄÃÒÊ¸ÀèÀ¸¤È¤¤¤¦Êý¤¬¤¤¤Æ¡¢Íý²Ê¤Î¼ø¶È¤Ç¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ù¤ò³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¤Û¤É¤Î¥ì¥Ã¥É¥¹¥È¡¼¥ó²óÏ©¤ò³èÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤È¡¢¤¢¤È¤Ï¸µÁÇ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£H¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯2¤Ä¤ÈO¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯1¤Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤éH2O¡Ê¿å¡Ë¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¸½¼Â¤Î¸µÁÇ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Íý²Ê¤È¤ÎÁêÀ¤ÏÈ´·²¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢½ñÀÒÆâ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¾Ü¤·¤¯¤ÏÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±Ñ¸ì¤Î¼ø¶È¤Ç¤â¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ù¤Ï³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤í¤½¤í¹Í¸Å³Ø¤Ê¤É¤Ë¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ù¤ÎÍ×ÁÇ¤ò»È¤Ã¤¿¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤òÌµ¸Â¤Ëºî¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ù¤ò¶µ°é¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î¶¯¤ß¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡£
¥¿¥Ä¥Ê¥ß¡§¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¡¢¿¨¤ì¤Æ¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÎ¸³³Ø½¬¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¾å¤Ç¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£¶µ²Ê½ñ¤ä¿Þ´Õ¤Ç¤Î¶µ°é¤È¤Ï¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬°ã¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ù¤Ï¡¢ËÜ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ¬¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¾ãÊÉ¤äÄñ¹³´¶¤ò¤Û¤Ü¥¼¥í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¾ãÊÉ¤äÄñ¹³´¶¤ò¤Û¤Ü¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤È¤Ï¡©
¥¿¥Ä¥Ê¥ß¡§´ù¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¶µ²Ê½ñ¤È¤«»²¹Í½ñ¡¢·×»»¥É¥ê¥ë¤È¤«¤òÍÑ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÊÙ¶¯ÊýË¡¤À¤È¡¢¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÄñ¹³´¶¤È¤«¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¥Æ¥¹¥È¤ÇÎÉ¤¤ÅÀ¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤ËÌµÍý¤ä¤êÆ¬¤ÎÃæ¤ËµÍ¤á¹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ç¤â¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ù¤Ç¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊÙ¶¯¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÄ´¤Ù¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×ÁÇ¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò¼«Ê¬¤ÇÈ¯¸«¤·¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¸úÎ¨¤ÎÎÉ¤µ¤ä¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î´ÑÅÀ¤Ç¤É¤Á¤é¤¬¤è¤¤¤«¡¢¤È¹Í¤¨¤¿¤é¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ù¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó5¶µ²Ê7²ÊÌÜ¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ù¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤Ëº£¤¤¤í¤¤¤í¤È»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤¹¡£¸þ¤ÉÔ¸þ¤¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ù¤è¤ê¶µ²Ê½ñ¤ÎÊý¤¬ÊÙ¶¯¤Ç¤¤ë»Ò¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¿ô³Ø¤äÍý²Ê¤È¤¤¤Ã¤¿Íý·Ï¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ù¤¬³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤ÇÃÎ¼±¤òÄêÃå¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¶µ°éÆ»¶ñ¤È¤·¤Æ¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ù¤ÏÍÍÑ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Îã¤¨¤Ð¶µ°é¤Ë¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ù¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¡¹¤¬¡¢¾å»Ê¤òÀâÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¡£
¥¿¥Ä¥Ê¥ß¡§¼Â¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤ªÀ¼¤Ï¸½¾ì¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âËÍ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î³Ø¹»¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¶µÆ¬ÀèÀ¸¤ä¹»Ä¹ÀèÀ¸¤òÀâÆÀ¤¹¤ë»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÀèÀ¸Êý¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤·¤«¤Ê¤¯¡¢ËÍ¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤Î¸å²¡¤·¤À¤±¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸å²¡¤·¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ïº¬µò¤Ë²Ã¤¨¤Æ¼ÂÀÓ¤ä·ë²Ì¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¶òÄ¾¤Ë¼ÂÁ©¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¸¦µæ¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¿ô»ú¤ò½Ð¤·¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤·¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç°ìºòÇ¯¡¢¾ïÍÕÂç³Ø¤Ç¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥ÈÂ¤·Á³Ø¤È¤¤¤¦¼ø¶È¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤ÊÂç³Ø¤ÎÃ±°Ì¤Î¤¢¤ë¼ø¶È¤È¤·¤Æ¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ù¤òÆ³Æþ¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢µîÇ¯¤Î²Æ¤Ë¤ÏÅìµþÂç³Ø¤Ç¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ù¤ò¼ÂºÝ¤Î¼ø¶È¤ä¸¦µæ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë³èÆ°¤â»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º¬µò¤È¤·¤Æ¤«¤Ê¤ê¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤â¤¢¤ê¡¢º£²ó½ñÀÒ¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÈ¯É½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀâÆÀºàÎÁ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ù¤ò¤ä¤ê¤¹¤®¤ë²æ¤¬»Ò¤ËÊú¤¯3¤Ä¤ÎÉÔ°Â
¡½¡½ÊÝ¸î¼Ô¤Î»ëÅÀ¤Ç¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¥²¡¼¥à¤¬»Ò¤É¤â¤Î¶µ°é¤Ë·Ò¤¬¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â²ûµ¿Åª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸¦µæ¤ä¥Ç¡¼¥¿¤«¤éÀâÆÀ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡£
¥¿¥Ä¥Ê¥ß¡§³¤³°¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ñÆâ¤À¤È¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ù¤ò»È¤Ã¤¿¶µ°é¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÀÊ¸¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤âº¬µò¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢³¤³°¤ÎÏÀÊ¸¤ò¤Ò¤â¤È¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼ÂÁ©Îã¤È¤·¤Æ¤Ï»³¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½ñÀÒÆâ¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Îò»Ë¤Î³Ø½¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¹Åç¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ù¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼ÂÎã¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¹Åç¤Î¸¶Çú¤ÎÎò»Ë¤òº£¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÏÃ¤·¤ÆÊ¹¤«¤»¤ë¤À¤±¤À¤È¸½¾õ¤È¤«¤±Î¥¤ì¤¹¤®¤Æ¤¤¤ÆÁÛÁü¤·¤Å¤é¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢½é¤á¤Ë¤«¤Ä¤Æ¤¢¤Ã¤¿¹Åç¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ò¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ù¾å¤ÇºÆ¸½¤·¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ÊNPC¡Ê½»Ì±¡Ë¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÇÛÃÖ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¤òÃµº÷¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ù¾å¤Çºî¤Ã¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¸½¼Â¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¸¶Çú¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¿ÏÂ¤ÊÀ¸³è¤¬²õ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ù¤È¤¤¤¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Î·ë²Ì²¿¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¡¢²¿¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ä¾ÀÜÅª¤¹¤®¤Ê¤¤¥Þ¥¤¥ë¥É¤ÊÉ½¸½¤ÇÂÎ´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½½ñÀÒÆâ¤Ç¤Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥â¡¼¥É¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¬¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥â¡¼¥É¤Ð¤«¤ê¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Î¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¿¥Ä¥Ê¥ß¡§¤Þ¤º´Ö°ã¤¦¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ù¤Ï¤â¤È¤â¤È¥¾¥ó¥Ó¤òÅÝ¤·¤ÆÀ¸¤±ä¤Ó¤ë¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥²¡¼¥à¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï´ðËÜ¤Îµ¡Ç½¤Ç¡¢¼ÂºÝ¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤È³Ú¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤ä¤ë¤Ê¡×¤È¸À¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤ÀÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡¢²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥â¡¼¥É¤Ð¤«¤ê¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»Ò¤ÎÆÃÀ¤Ë¤â¤è¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤½¤Î»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥â¡¼¥É¤Ï¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í¤½¤³¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥â¡¼¥É¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ù¤Î¶µ°éÅª¤Ê»È¤¤Êý¤Ï¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÍß¤¬¤¢¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¸ú²Ì¤Ï½Ð¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶½Ì£¤äÃµµæ¿´¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¸þ¤òÆ³¤¤¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ù¤Ç¤¹¤´¤¤¤Î¸«¤Ä¤±¤¿¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÁÔÂç¤Ê¥´¥·¥Ã¥¯·úÃÛ¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¡¢¤È¤«¡£¤½¤³¤Ç¡Ö¤¦¤ï¡¢²¿¤³¤ì¡©¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤ÆÌÜ¤¬¥¥é¥Ã¤È¸÷¤Ã¤¿¤é¤·¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ù¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤¤ë¤Ã¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤Îºî¤é¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¤«¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Îºî¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÊÌ¤Ë1»þ´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡×¤È¤«¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¦¤Þ¡¼¤¯¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡²¿¤À¤Ã¤¿¤é¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤âÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¤«¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¡¢¤µ¤é¤ËÌÜ¤¬¥¥é¥¥é¸÷¤ë»Ò¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Þ¤º¡¢¼«Ê¬¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ù¤òÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡¢¿Æ¤¬Æ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿´ò¤·¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¤Ã¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¡¢°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¾å¼ê¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ë³«²Ö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë°ÍÂ¸¤ä¥²¡¼¥à°ÍÂ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦¤ª¹Í¤¨¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¿¥Ä¥Ê¥ß¡§¤³¤ì¤Ï¤È¤Æ¤â¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤ªÏÃ¤Ç¡¢²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ËÍ¤Ï¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ù°ÍÂ¸¼Ô¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢Ä«8»þ¤«¤éÌëÃæ12»þ¤Þ¤Ç10»þ´Ö°Ê¾å¤Ö¤ÃÄÌ¤·¤Ç¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ù¤ò¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉáÄÌ¤Î´ð½à¤Ç¹Í¤¨¤¿¤é¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤Ï¥Þ¥¤¥¯¥é¤¬¹¥¤¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦¸ÄÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤¤Êý¸þ¤ËÆ¯¤¤¤¿¤«¤éº£¤Î¤³¤Î»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤Î¸ÄÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦È¿ÌÌ¡¢Ç®Ãæ¤·¤¹¤®¤ÆÂÎÄ´¤òÊø¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤Æ¥×¥ì¥¤¤µ¤»Â³¤±¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥²¡¼¥à¤À¤«¤é¥À¥á¤È¤¤¤¦¿§´ã¶À¤Ç¤Ï¸«¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤º¤Ã¤È¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤êÂ³¤±¤ë¤È¤«¡¢¤º¤Ã¤ÈËÜ¤òÆÉ¤ßÂ³¤±¤ë¤È¤«¡¢¤½¤ì¤Ï¥Ü¡¼¥ë°ÍÂ¸¤À¤Ã¤¿¤êËÜ°ÍÂ¸¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£²¿¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ä¤ê¤¹¤®¤ì¤ÐÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡¢Å¬ÅÙ¤Ê»þ´Ö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤«¤Ë¸úÎ¨¤Î¤¤¤¤Ç»Ì©¤Ê³Ø¤Ó¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ËÆ¬¤òÆ¯¤«¤»¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¥Ö¥í¥Ã¥¯ÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡©¡×¤È¤«¡Ö°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤è¡×¤È¤«¡Öº£Æü¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤è¤¦¤«¡×¤È¤«¡¢¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤ä¤á»þ¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢°ÍÂ¸¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óÈà¤é¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤á¤ë¤³¤È¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤ä²æËý¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ò¤¦¤Þ¤¯²ò¾Ã¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶ºî¤ê¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¿Æ¸æ¤µ¤ó¤À¤±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤Ç¤¤ë¤À¤±¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ù¤ò½¸Ãæ¤·¤Æ¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òºî¤ê¤Ä¤Ä¡¢À¸³è¤Ï¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤¤¤¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¤Í¡£
¥¿¥Ä¥Ê¥ß¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¤ÏÊÌ¤Î»ëÅÀ¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ù¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤âµß¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¡¢¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤È¤¤¤¦3ÃÊ³¬¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦·úÊª¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦Àß·×¤ò¼«Ê¬¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¤«¡¢»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¼Ì¿¿¤ò¿Þ½ñ´Û¤ÎËÜ¤«¤é½¸¤á¤Æ¤¯¤ë¤È¤«¡¢¤½¤ÎºÇ½é¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ë¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤Î»þ´Ö¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ù¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Î»þ´Ö¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢°ÍÂ¸¤òËÉ¤°¤Ò¤È¤Ä¤Î¼êÃÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥é¡Ù¤Ï³èÍÑÊýË¡¼¡Âè¤Ç¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÇ½ÎÏ¤ò·àÅª¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ò»ý¤Ã¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯¤½¤³¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤½¤Î°ì½õ¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ½ñ¤òÌòÎ©¤Æ¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á²ÏÂ¼Ï»»Í¡¢»£±Æ¡á»°±ºµ®ºÈ