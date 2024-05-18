¶ñ»Ö·øÍÑ¹â»á¡¢°æ¾å¾°Ìï¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿µé¡ª¡Ö¥À¥¦¥ó¤Î»ÅÊý¤¬¤¦¤Þ¤¤¤Í¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¸µ£×£Â£Á¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡¦¶ñ»Ö·øÍÑ¹â»á¡Ê£¶£¸¡Ë¤¬£±£¸Æü¡¢¡Ö¤¹¤ß¤À¥Ü¥¯¥·¥ó¥°º×¤ê£²£°£²£´¡×¡ÊÅìµþ¡¦¤Ò¤¬¤·¤ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¡áËÏÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢£×£Â£Á¡¦£×£Â£ÃÆ±µéÅý°ì²¦¼Ô¡¦»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¡Ê£³£²¡á£Â£Í£Â¡Ë¤È¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð±é¡£ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£±¡áÂç¶¶¡Ë¤ò¡ÖÌîµå¤ÎÂçÃ«¤µ¤ó¡ÊæÆÊ¿¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤ß¤¿¤¤¤À¤è¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦²¦ºÂÏ¢Â³ËÉ±Ò£±£³²ó¤ÎÆüËÜºÇÂ¿µÏ¿¤ò»ý¤Ä¶ñ»Ö·ø»á¤Ï¡¢£¶Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç°æ¾å¤¬¥ë¥¤¥¹¡¦¥Í¥ê¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤ò£¶²ó£Ô£Ë£Ï¤Ç²¼¤·¤Æ£´ÃÄÂÎ²¦ºÂ¤òËÉ±Ò¤·¤¿»î¹ç¤Ç°æ¾å¤¬½é²ó¤Ëº¸¥Õ¥Ã¥¯¤Ç¥À¥¦¥ó¤òµÊ¤·¤¿¸å¡¢¥«¥¦¥ó¥È£¸¤Þ¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤é¤º¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤ò²óÉü¤µ¤»¤¿¤³¤È¤òÉ¾²Á¡£¡Ö¥À¥¦¥ó¤Î»ÅÊý¤¦¤Þ¤¤¤Í¡£¤¢¤»¤é¤º¡£º¸¤¬¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢°æ¾å¤¬£²²ó¤Ë¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Í¥ê¤Ï£²²ó¤ËÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤«¤éÂÎ¤ËÍè¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¼ê¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£»×¤Ã¤¿¤è¤ê¥Ï¡¼¥È¤¬¼å¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç°æ¾å¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ï¡Ê¹¶¤á¤Ë¡Ë¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¹¤´¤¤¡£Ìîµå¤ÎÂçÃ«¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤À¤è¡×¤È°æ¾å¤Î¥»¥ó¥¹¤òÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤ÆÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤Ç·×ÎÌ¼ºÇÔ¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£à¿åÈ´¤á¤È¸À¤ï¤ì¤ëÄ¾Á°¤ËÂÎ¤Î¿åÊ¬¤òÂçÎÌ¤ËÇÓ½Ð¤¹¤ëÊýË¡¤¬¸¶°ø¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ë¿åÈ´¤¤¬¥À¥á¤À¤È»×¤¦¤Î¤è¡£¿ÕÂ¡¤È¤«¡¢ÂÎ¤ÎÁ´Éô¤ËÍè¤Æ´í¤Ê¤¤¡£»î¹ç¤Î£±¥«·î¤°¤é¤¤Á°¤«¤é¸ºÎÌ¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£