ATEEZ、グループの最もまぶしく輝く瞬間が盛り込まれた新シリーズ『GOLDEN HOUR』のイントロ映像公開

■新シリーズの始まりとなる10thミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.1』には、タイトル曲「WORK」をはじめ全6曲を収録!

ATEEZが、新シリーズ『GOLDEN HOUR』のイントロ映像を公開した。

グループは、5月31日に新シリーズ『GOLDEN HOUR』の始まりとなる10thミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.1』をリリース。今回公開された映像では、アルバムタイトルである『GOLDEN HOUR』という文字が刻まれた看板が映し出され、LIGHTINY(公式ペンライト)やワールドツアーのポスターなどATEEZの音楽的軌跡を振り返る様々なシーンが登場。

また、穏やかに語りかけるナレーションは映像の感性的な雰囲気を最大限に演出し、最後に「Could these be the real Golden Hours of our lives?」という考え込ませるような質問を投げかけ、深い余韻を残す。

ATEEZがあらたに披露するシリーズ『GOLDEN HOUR』には、ATEEZの最もまぶしく輝く瞬間が盛り込まれ、『GOLDEN HOUR : Part.1』には、タイトル曲である「WORK」をはじめ、「Golden Hour」「Blind」「Empty Box」「Shaboom」「Siren」と、全6曲が収録される。

リリース情報

2024.05.31 ON SALE

MINI ALBUM『GOLDEN HOUR : Part.1』

