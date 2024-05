ブラック・クロウズは、今週水曜日(5月15日)に英国ロンドンで開いた公演で、エアロスミスのスティーヴン・タイラーと共演したが、その夜はジミー・ペイジも観に訪れていたようだ。ブラック・クロウズのクリス&リッチ・ロビンソン兄弟は、翌日、「ロックの君主一族が君臨」とのキャプションで、タイラーだけでなくペイジも加わった4ショットをSNSに投稿した。

Rock Royalty Reigned last night at the #HappinessBastardsTour at the @EventimApollo in London. @IamStevenT @jimmypage @aerosmith @ledzeppelin pic.twitter.com/LJRPOLQMXD