àÀÎ¤ÎÌ¾Á°¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹á¸µ½½Î¾£ÖÎÏ»Î¤ÎÅ·É÷¤¬¤«¤Ã¤Æ¤Î»Õ¾¢¡¦Èø¼Ö¿ÆÊý¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Æ»°ÃÊÌÜ¤Ç£´Ï¢¾¡
¢¡ÂçÁêËÐ²Æ¾ì½ê£·ÆüÌÜ¡Ê£±£¸Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡£²£°£±£¶Ç¯¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤Ç½½Î¾Í¥¾¡¤·¤¿Åì»°ÃÊÌÜ£²ËçÌÜ¡¦Å·É÷¡Ê²¡ÈøÀî¡Ë¤¬½éÆü¤«¤é£´Ï¢¾¡¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ü¥¯¤Ê¤ó¤«¼èºà¤·¤Æ¤â²¿¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤âµ¼Ô¤¬¥á¥â¤ò¤È¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç°ìµ¤¤Ë¤Þ¤¯¤·Î©¤Æ¤¿¡£
¡¡¡Ö¹¥Ä´¤ÎÍ×°ø¤ÏËèÄ«¤Î·Î¸Å¤Ç¤¹¤Í¡£»Õ¾¢¡Ê²¡ÈøÀî¿ÆÊý¡Ë¤«¤é²Ý¤»¤é¤ì¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¸å¤ËÂÐÀï¤¹¤ëÁê¼ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÎ©¤Á¹ç¤¤¤Î·Î¸Å¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ðº£Æü¤Ê¤ó¤«¤ÏÉ÷±ÉÂç¤Î¶»¤ò¼Ú¤ê¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡££´Ï¢¾¡¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤«¤²¡¢²¡ÈøÀîÉô²°¤¬°ì´Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Î·ë²Ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡£±£¸Ç¯¤Î²Æ¾ì½ê¤Ë±¦É¨¤Î´ØÀá¤¬³°¤ì¤ëÂç¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤«¤é£³¾ì½êÏ¢Â³µÙ¾ì¤·¤Æ°Ê¹ß¤Î½éÆü¤«¤é¤Î£´Ï¢¾¡¤Ï£±£¹Ç¯¤Î²Æ¾ì½ê°ÊÍè¡¢£µÇ¯¤Ö¤ê¡£¸½ºß¤Ïº¸¸Ô´ØÀá¤Î¹üÀÞ¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤êËë²¼¤È»°ÃÊÌÜ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿´¤ÏÀÞ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ÖÈø¼Ö¿ÆÊý¤«¤éÂà¿¦¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ËÅÅÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¥¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î»Õ¾¢¤ÏÈø¼Ö¿ÆÊý¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡£±£·Ç¯¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤Ç¤ÏÃÎ¿Í¤Î¹âµé³°¼Ö¡Ê¥í¡¼¥ë¥¹¥í¥¤¥¹¡Ë¤Ë¾è¤Ã¤Æ¾ì½êÆþ¤ê¡£¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤·¤Ê¤¬¤é¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤ë¼Ì¿¿¤¬ÍâÆü¤Î¿·Ê¹¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢Èø¼Ö¿ÆÊý¤«¤é¡ÖÄ´»Ò¤Ë¾è¤ë¤Ê¡×¤ÈÂçÌÜ¶Ì¤ò¿©¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Èø¼Ö¿ÆÊý¤Ï¤«¤Ã¤Æ¤ÎÄï»Ò¤Î³èÌö¤Ë¡Ö£´Ï¢¾¡¤°¤é¤¤¤Ç¼èºà¤·¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤¡£¤¹¤°Ä´»Ò¤Ë¾è¤ë¤«¤é¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö´èÄ¥¤ì¤è¡£¤¤¤Ä¤â¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Î¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡££³£²ºÐ¤ÎÅ·É÷¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¸µµ¤¤Ç¤¹¡£