[5.18 J3第14節](いわスタ)

※14:00開始

主審:中井敏博

<出場メンバー>

[いわてグルージャ盛岡]

先発

GK 1 大久保択生

DF 4 深川大輔

DF 16 柳世根

DF 25 大和優槻

MF 10 オタボー・ケネス

MF 11 桐蒼太

MF 13 小暮大器

MF 14 松原亘紀

MF 15 加々美登生

MF 17 新里涼

FW 9 都倉賢

控え

GK 21 稲葉亜我志

DF 3 斉藤諒

DF 27 藪中海皇

DF 51 深津康太

MF 30 安達秀都

FW 23 豊田晃大

FW 32 上笹貫剣

監督

Takuya Jinno

[Y.S.C.C.横浜]

先発

GK 31 岡本享也

DF 2 花房稔

DF 19 ヴァンイヤーデン・ショーン

DF 50 中里崇宏

MF 7 菊谷篤資

MF 15 冨士田康人

MF 30 小島秀仁

MF 32 松村航希

MF 39 奥村晃司

FW 8 柳雄太郎

FW 67 オニエ・オゴチュクウ

控え

GK 21 高橋クリス

DF 3 藤原拓也

MF 10 山本凌太郎

MF 22 大竹優心

MF 33 橋本陸斗

FW 11 ピーダーセン世穏

FW 13 ルクマン・ハキム

監督

倉貫一毅