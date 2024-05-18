岩手vsYS横浜 スタメン発表
[5.18 J3第14節](いわスタ)
※14:00開始
主審:中井敏博
<出場メンバー>
[いわてグルージャ盛岡]
先発
GK 1 大久保択生
DF 4 深川大輔
DF 16 柳世根
DF 25 大和優槻
MF 10 オタボー・ケネス
MF 11 桐蒼太
MF 13 小暮大器
MF 14 松原亘紀
MF 15 加々美登生
MF 17 新里涼
FW 9 都倉賢
控え
GK 21 稲葉亜我志
DF 3 斉藤諒
DF 27 藪中海皇
DF 51 深津康太
MF 30 安達秀都
FW 23 豊田晃大
FW 32 上笹貫剣
監督
Takuya Jinno
[Y.S.C.C.横浜]
先発
GK 31 岡本享也
DF 2 花房稔
DF 19 ヴァンイヤーデン・ショーン
DF 50 中里崇宏
MF 7 菊谷篤資
MF 15 冨士田康人
MF 30 小島秀仁
MF 32 松村航希
MF 39 奥村晃司
FW 8 柳雄太郎
FW 67 オニエ・オゴチュクウ
控え
GK 21 高橋クリス
DF 3 藤原拓也
MF 10 山本凌太郎
MF 22 大竹優心
MF 33 橋本陸斗
FW 11 ピーダーセン世穏
FW 13 ルクマン・ハキム
監督
倉貫一毅
※14:00開始
主審:中井敏博
<出場メンバー>
[いわてグルージャ盛岡]
先発
GK 1 大久保択生
DF 4 深川大輔
DF 16 柳世根
DF 25 大和優槻
MF 10 オタボー・ケネス
MF 11 桐蒼太
MF 13 小暮大器
MF 14 松原亘紀
MF 15 加々美登生
MF 17 新里涼
FW 9 都倉賢
控え
GK 21 稲葉亜我志
DF 3 斉藤諒
DF 27 藪中海皇
DF 51 深津康太
MF 30 安達秀都
FW 32 上笹貫剣
監督
Takuya Jinno
[Y.S.C.C.横浜]
先発
GK 31 岡本享也
DF 2 花房稔
DF 19 ヴァンイヤーデン・ショーン
DF 50 中里崇宏
MF 7 菊谷篤資
MF 15 冨士田康人
MF 30 小島秀仁
MF 32 松村航希
MF 39 奥村晃司
FW 8 柳雄太郎
FW 67 オニエ・オゴチュクウ
控え
GK 21 高橋クリス
DF 3 藤原拓也
MF 10 山本凌太郎
MF 22 大竹優心
MF 33 橋本陸斗
FW 11 ピーダーセン世穏
FW 13 ルクマン・ハキム
監督
倉貫一毅