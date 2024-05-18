¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡Ç94¡Û¥¥ó¥°¥«¥º¤¬ËÜ»ï¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ò»Ø¤µ¤·¤Æ¡Ø¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤í¡Ù¤ÈÃé¹ð¤·¤¿Æü
10Ç¯Á°¡¢20Ç¯Á°¡¢30Ç¯Á°¤Ë¡ØFRIDAY¡Ù¤Ï²¿¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£Åö»þÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤¤¤Þ¤Õ¤¿¤¿¤Ó¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡Û¡£º£²ó¤Ï30Ç¯Á°¤Î¡Ç94Ç¯5·î6Æü¹æ·ÇºÜ¤Î¡Ö¥«¥º¤¬¾ë¤Ë¥¥Ä¥¤Ãé¹ð¡Ø¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤í¡Ù¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Æ93Ç¯¤Î¡Ö¥É¡¼¥Ï¤ÎÈá·à¡×¤ò·Ð¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥Õ¥¡¥ë¥«¥ó´ÆÆÄ¤ò·Þ¤¨¡¢¡Ç98Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹WÇÕ¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤ÀÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎJ¥ê¡¼¥°¤Îà´éá¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂåÉ½¤Ç¤âÃæ¿´ÅªÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¥¥ó¥°¡¦¥«¥º¤³¤È»°±ºÃÎÎÉ¡ÊÅö»þ27¡Ë¤È¡¢´üÂÔ¤Î¿·À±¡¦¾ë¾´Æó¡ÊÅö»þ18¡Ë¤ÎÅö»þ¤Î¸òÎ®¤òÅÁ¤¨¤ëµ»ö¤À¡£¡Ê°Ê²¼¡Ô ¡ÕÆâ¤Îµ½Ò¤Ï²áµîµ»ö¤è¤ê°úÍÑ¡Ë
¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¼¡À¤Âå¥¨¡¼¥¹¤¬¹ç½É¤ÇÆ±Éô²°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä
¿·À¸¥Õ¥¡¥ë¥«¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¥ª¥Õ¥ÈÁ°´ÆÆÄ¤Î»þÂå¤È¤ÏÊÑ¤ï¤ê¡¢22¿ÍÃæÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬¿·¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¡£4·î17Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Âè°ì¼¡¹ç½É¤Ç¤ÏÁª¼ê¤â¤ª¸ß¤¤¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ô¤¢¤ëÁª¼ê¤¬¡¢¥´¡¼¥ëÁ°Àä¹¥¤Î°ÌÃÖ¤«¤é¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò³°¤·¤¿¡£¤¹¤«¤µ¤º¥«¥º¤¬¡Ö¥¤¡¢¥Ï¡¢¥é¡Á¡×¤ÈÎä¤ä¤«¤¹¡£¤·¤«¤·¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ï°æ¸¶ÀµÌ¦¡ÊÅö»þ26¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±óÆ£¾»¹À¡ÊÅö»þ23¡¢¸½ºß¤Ï±óÆ£²íÂç¤Ë²þÌ¾¡Ë¤Ç ¤¢¤Ã¤¿¡£µ¤¤Å¤¤¤¿¥«¥º¤ÏÂçÀ¼¤Ç¡¢
¡Ö¤Ê¤ó¤À¡Á¡¢±óÆ£¤«¤è¡Á¡×
Îä¤ä¤«¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬µÕ¤Ë¡¢ÀÖ¤ÃÃÑ¤ò¤«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼¡Âè¡£¤½¤ó¤Ê´ðËÜ¤Î´ðËÜ¤«¤é½ÐÄ¾¤µ¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡¢à¿·À¸¥Ë¥Ã¥Ý¥óá¤â¤Ê¤«¤Ê¤«ÂçÊÑ¤À¡£¡Õ
¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿ÂåÉ½Áª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤âÃíÌÜÅÙNo.1¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢³«Ëë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é4ÀïÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¾ë¾´Æó¤À¡£¤·¤«¤â¡¢¹ç½É¤Ç¤Ï¥«¥º¤ÈÆ±Éô²°¡£¥«¥º¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤â¤Ê¤ëÌ¤Íè¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¢¤ì¤³¤ì¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ô¡Ö¥«¥º¤µ¤ó¤Ë¤Ï²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Éô²°¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¸·¤·¤¤»ØÅ¦¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±¥«¥º¤µ¤ó¤Î¶á¤¯¤Ë¤¤¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×
¤È¡¢¥«¥º¤Ë¿´¿ì¤ÎÍÍ»Ò¤Î¾ë¡£¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ïµ»½ÑÌÌ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾ë¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤â¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤è¤¦¤È¤Ï¤á¤Ã¤¿¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ ¤½¤ì¤¬°ìÌë¤Ë¤·¤ÆÂçÊÑ¿È¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¹µ¤¨¼¼¼êÁ°¤ÇÂ¤ò»ß¤á¡¢ÃúÇ«¤Ë¼õ¤±Åú¤¨¤¹¤ë»Ñ¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤â¤É¤¦¤ä¤é¡¢¥Þ¥¹¥³¥ßÁà½Ä½Ñ¤ò½½Ê¬¤Ë¿´ÆÀ¤ë¡¢¥«¥ºÀèÀ¸¤Î¡Ö¶µ¤¨¡×¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤À¡£¡Õ
¤½¤·¤Æ¶Ë¤á¤Ä¤±¤Îà¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹á¤¬¾å¤Î¼Ì¿¿¡£¥«¥º¤ÏËÜ»ï¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ò»Ø¤µ¤¹¤È¡¢¾ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ³ú¤ó¤Ç´Þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ô¤³¤¤¤Ä¤¬¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤À¤¾¡£¾ë¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤í¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡Õ
¤â¤Á¤í¤ó¤³¤ì¤Ï¥«¥º¤ÎËÜ»ï¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥Ã¥×¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£¼ÂºÝ¡¢¥«¥º¤Ï³Æ¥Þ¥¹¥³¥ß¤Îµ¼Ô¡¦¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î´é¤È²ñ¼ÒÌ¾¤ò¤¹¤Ù¤Æµ²±¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£µ»ö¤Ç¤ÏËÜ»ï¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬¥«¥º¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¡ÖÀîºê¤ÎÎý½¬¤ò»£¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¶î¤±Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ø¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡¢¤¢¤Ã¤Á¹Ô¤Ã¤Æ¡Ù¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¤Ê¤¢¡×
ºòÇ¯¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¹ç½É¤Ç¤â¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Î¥«¥º¡¦Ãæ»³¡Ê²í»Ë¡Ë¥³¥ó¥Ó¤Ë¡¢¡Ö¤ª¡¼¤¤¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¤È¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤Ï¡¢ ¥«¥º°ìÎ®¤Î¿Æ°¦¡Ê¡©¡ËÉ½¸½¡£¤½¤Î¾Úµò¤Ë¡¢ ¡Ö¤¢¤È¤Ç¡ØÃçÎÉ¤¯¤ä¤í¤¦¤¼¡Ù¤È°®¼ê¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ´¶Æ°¤·¤¿¡×¡Õ
Â¾¤Ë¤âÎý½¬¾ì¤ËÍè¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë¹µ¤¨¼¼Æþ¤ê¤»¤º¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Çµ¼Ô¤È¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤¹¤Ê¤É¡¢¥«¥º¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥«¥º¤«¤é·°Æ«¤ò¼õ¤±¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ø¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤¿¾ë¤À¤Ã¤¿¡£
¼ã¼ê¤òÂ¿¤¯µ¯ÍÑ¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥Õ¥¡¥ë¥«¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤º¡¢½©¤Î¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ë¥«¥ó´ÆÆÄ¤Ï²òÇ¤¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÇ¯¡¢¥«¥º¤ÏÅö»þ¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹â¥ê¡¼¥°¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥»¥ê¥¨A¤Î¥¸¥§¥Î¥¢¤Ø°ÜÀÒ¤·¤Æ¥¢¥¸¥¢¿Í½é¤Î¥»¥ê¥¨A¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ç95Ç¯¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¸å¤âJ¥ê¡¼¥°¤äÂåÉ½Àï¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹WÇÕËÜÂç²ñ¤Ë¤ÏÄ¾Á°¤Î¥¹¥¤¥¹¹ç½É¤Ë¤Þ¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶þ¿«¤òÌ£¤ï¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì°Ê¹ß¤âWÇÕ½Ð¾ì¤ÎÌ´¤¬³ð¤¦¤³¤È¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Î¾ë¤Ï¥«¥º¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹WÇÕËÜÀï¤Ç¥¨¡¼¥¹¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤ÆÎ×¤à¤â¡¢ÆÀÅÀ¤Ï£°¡¢¥Á¡¼¥à¤â3ÀïÁ´ÇÔ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¥·¥å¡¼¥È¤ò³°¤·¤¿¤Î¤Ë¥Ø¥é¥Ø¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈàÀïÈÈá°·¤¤¤µ¤ì¤Æµ¢¹ñ»þ¤ÎÀ®ÅÄ¡¦¿·Åìµþ¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¿å¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë»ö·ï¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Î¾ë¤Ï¡Ç00Ç¯¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¥ê¡¼¥°¤ËÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ°ÜÀÒ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤¬¡¢¹â¹»»þÂå¤«¤éÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿É¨¤Î¥±¥¬¤¬¸Â³¦¤ËÃ£¤·¡¢¡Ç06Ç¯¤Ë°úÂà¡£¥«¥º¤Ï¡Ö²¶¤è¤ê¼ã¤¤¡×¤È¡¢¾ë¤Î°úÂà¤òÀË¤·¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥«¥º¤Ï57ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤Ç¤â¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë2Éô¥ê¡¼¥°¡¦UD¥ª¥ê¥ô¥§¥¤¥ì¥ó¥»¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¸½Ìò¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤¬¡¢¸½Ìò¤ò¼¤á¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£º£Ç¯¤Î3·î¤Ë¤Ï¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼PUSH¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¡¢ËÌÂô¹ë¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¨¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö²¿ºÐ¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¤º¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¡£70¡ÊºÐ¡Ë¤Ç¤â80¡ÊºÐ¡Ë¤Ç¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¡×
¤³¤Îµ»ö¤Î¤È¤¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¥«¥º¤Ïº£¤Ç¤â¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£