¡Ö¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÏÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Âç²ñ¡× ËÅÄ·ó¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Ä195cm¥Ï¡¼¥É¥é¡¼¤¬½é¤Î¸ÞÎØ¤Ø·è°Õ
5·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥ó¥×¥êÎ¦¾å¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÏÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Âç²ñ¡× ËÅÄ·ó¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Ä195cm¥Ï¡¼¥É¥é¡¼¤¬½é¤Î¸ÞÎØ¤Ø·è°Õ
ÃË»Ò400m¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØ»²²ÃÉ¸½àµÏ¿¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¹õÀîÏÂ¼ù¡Ê22¡¦½»Í§ÅÅ¹©¡Ë¡¢Åû¹¾³¤ÅÍ¡Ê25¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Æ¥¯¥ÎÏÂ¹¡Ë¡¢ËÅÄ·ó¡Ê21¡¦·ÄØæµÁ½ÎÂç4Ç¯¡Ë¤¬½Ð¾ìÍ½Äê¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥ì¡¼¥¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
ÃíÌÜ¤Ï¿ÈÄ¹195.8Ñ¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤ò³è¤«¤·¡¢110£í¥Ï¡¼¥É¥ë¡¦400£í¥Ï¡¼¥É¥ë¡¦400£í¤Î3¼ïÌÜ¤ò¤³¤Ê¤¹¥Þ¥ë¥Á¥Ï¡¼¥É¥é¡¼¤ÎËÅÄ·ó¡£ºòÇ¯8·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¥²¡¼¥à¥º¤Ç¤Ï110£í¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ç¡¢¤³¤Î¼ïÌÜÆüËÜÀª½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£10·î¤Ë¤Ï400£í¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÇÆüËÜÎòÂå6°Ì¤Î48ÉÃ47¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î»²²ÃÉ¸½àµÏ¿¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿´ØÅì¥¤¥ó¥«¥ì¤Ç¤Ï400£í¤Ë½Ð¾ì¡£½à·è¾¡¤Çº£µ¨ÆüËÜºÇ¹â¤Î45ÉÃ57¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ËÅÄ¤Ï110m¥Ï¡¼¥É¥ë¡ÊÉ¸½àµÏ¿¤Þ¤Ç0.02ÉÃ¡Ë¤È400m¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÎÎ¾¼ïÌÜ¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢6·î¤Ë¿·³ã¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÆüËÜÁª¼ê¸¢¤âÎ¾¼ïÌÜ½Ð¾ìÍ½Äê¤À¡£
Éã¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¡¢Êì¤ÏÆüËÜ¿Í¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤ËÊì¤Î´«¤á¤ÇÎ¦¾å¶¥µ»¤ò»Ï¤á¡¢¹â¹»Æþ³Ø¸å¤ËËÜ³ÊÅª¤Ë¥Ï¡¼¥É¥ë¼ïÌÜ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£Éã¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ñ¥ê½Ð¿È¤Ç¡¢ËÅÄ¼«¿È¤â²¿ÅÙ¤â¥Ñ¥ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Ë¤ÏÈ¾Ç¯¤Û¤ÉÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ñ¥ê¤Ë¤Ï¿Æ¶á´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÏÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Âç²ñ¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤â¤·½Ð¾ì¤Ç¤¤¿¤é¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½Ð¾ì¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½à·è¾¡¡¦·è¾¡¤È¤¤¤¦¤Î¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¡¢¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤ÊÁö¤ê¤¬¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤Ç¤Ï¡¢´Ä¶¾ðÊó³ØÉô¤Ç¿Í´Ö¤ÎÆ°¤¤ÎÆ°ºî²òÀÏ¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ö¥Ð¥¤¥ª¥á¥«¥Ë¥¯¥¹¤òÀì¹¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¾ÅÆîÆ£Âô¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤«¤éÎ¦¾å¥°¥é¥ó¥É¤¬¤¢¤ëÆüµÈ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î°ÜÆ°»þ´Ö¤Ç²ÝÂê¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É³Ø¶È¤ÈÎ¦¾å¶¥µ»¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Éã¤¬¶µ°éÇ®¿´¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹ËÅÄ¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¡¦±Ñ¸ì¤¬ÏÃ¤»¤ë¥È¥ê¥ê¥ó¥¬¥ë¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤òÏÃ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¡¢Î®¤Á¤ç¤¦¤Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
400£í¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ç½Ð¾ìÍ½Äê¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥ó¥×¥êÎ¦¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÃå½ç¤ÇÍ¥¾¡¤òÁÀ¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥¤¥à¤âºòÇ¯¤Î48ÉÃ47¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥ì¡¼¥¹¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£