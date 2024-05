2022年に世界中で社会現象を巻き起こした『ミニオンズ フィーバー』 の米イルミネーションが放つ『怪盗グルー』シリーズ最新作『怪盗グルーのミニオン超変身』より日本限定版ポスターが公開された。

この度到着したのは、グルー夫妻のもとに誕生したグルーJr.をおんぶ紐で支えながら自慢の武器を片手にクールにキメるグルーと、本作で新たに登場するミニオンたちが大集結した日本限定のスペシャルな書き下ろしポスター。数多くのミニオンの中でも、今までとは異なる姿でとりわけ目を引くミニオンたち。スーパーパワーでそれぞれ特殊能力を持つ“超変身”した“メガミニオン”だ。

グルー親子とともに華々しくセンターを飾るのは、カラダが岩のように“超強固”で、貫禄たっぷりに佇むメガジェリー、隣には真っ赤なレーザービームを地面に向かって勢いよく放ち、何でも焼き付くす“超発射”パワーのメガメル。グルーの背後には、重いものなら何でもおまかせのパワーの持ち主“超怪力”のメガデイブや、スーパーマンさながらのマント姿、マッハスピードでひとっ飛び“超高速飛行”パワーのメガガスも。

さらに周りを取り囲むのは、グルーファミリーを敵から安全に守ることをミッションに、日夜訓練に励む反悪党同盟のスーツに身を包んだスタイリッシュな出で立ちの“エージェントミニオン”たち。グルーやグルーJr.と共に、ミニオンたちが最新作でどんな活躍を見せてくれるのか、期待せずにはいられない仕上がりとなっている。グルーファミリーとスーパーパワーで“超変身”を遂げたメガミニオンたちは世界の危機を救うことが出来るのか。

© Illumination Entertainment and Universal Studios. All Rights Reserved.

グルーファミリーと破天荒なミニオンたちが大活躍のノンストップ・エンターテインメント『怪盗グルーのミニオン超変身』は2024年7月19日(金)から全国公開。

