生卵が潰れないマットレス！LIMNE(リムネ)期間限定名古屋と大阪新店舗オープン

睡眠の世界的なブームで市場が拡大している中、寝具の販売を行うLIMNE(リムネ)は、期間限定で名古屋と大阪に新店舗をオープンです。

LIMNE(リムネ)期間限定新店舗オープン

Limne the Mattress

睡眠の世界的なブームで市場が拡大している中、寝具の販売を行うLIMNE(リムネ)は、期間限定で名古屋(2024年4月26日〜8月31日)と大阪(2024年5月1日〜10月下旬)に新店舗!

Limne ホームページ:

https://limne.jp/

【睡眠ブームで眠りを楽しむ時代に】

睡眠は今や世界的な大ブーム。

深刻化している睡眠障害を背景に市場は拡大していて、海外の調査会社によると全世界の市場規模は6,400億ドル(約96兆円)との試算もあります。

近年は上質な睡眠を求めるだけでなく、睡眠そのものを楽しむことにも注目が集まっています。

日本国内でも、眠りにフォーカスしたドリンクやサプリ、ホテルやサロン、ベッドやマットレスなど、上質な睡眠を得るためのさまざまなツールやサービスが急増しています。

【生産が追いつかないほど人気のマットレス】

オープン初日に国内の在庫が全て品切れになったサイズがでるほど販売が好調。

想定以上の売れ行きに工場をフル稼働しても生産が追い付かない状態が続いています。

このマットレスは卵の上でトレーニングする動画「卵も潰れない”超”圧力分散 ベンチプレス編」と「スクワット編」がSNSで総再生回数100万回超えになっています。

2024年2月に関西のテレビ番組で紹介された時には、実際に試したいがどこで体験できるかとの問い合わせが殺到しました。

当時は東京以外に店舗がなかったので、わざわざ大阪から東京まで寝心地を試しにきた方もいたそうです。

マットレスは日本睡眠学会前理事の神山医師に参画いただき、二年をかけ国内素材メーカーの睡眠Laboにて開発した新素材「スフエアー」を使い独自の3層構造で生卵が潰れないほどの超圧力分散を実現。

身体の各部をしっかり支えて負担を軽減させ柔らかいのに体が痛くなることがなく疲れません。

生卵が潰れない〜ベンチプレス編〜

卵も潰れない”超”圧力分散 ベンチプレス編:



【体験したいという声が多数】

購入者の声

「SNSで見てずっと試してみたくて関西に店舗ができるのを待っていました。本当にフワフワなのに柔らかすぎない!」

「生卵が割れないとか実は半信半疑でしたが、実際に寝てみたら包まれているような不思議な感覚で虜になった」

「柔らかいけれど体重でマットレスが凹みすぎることはなく、寝る時が幸せに感じられます。」

「睡眠にお金をかけて良かったと思いました。」

代表のコメント「実際に寝心地を試したいというお問い合わせを多くいただいていました。

東京・埼玉に加え、名古屋、大阪にオープンした店舗でぜひリムネのマットレスをじっくりと体感してください。」とのことです。

【出店概要】

◆ららぽーと名古屋みなとアクルス店

出店日時: 2024年4月26日(金)〜8月31日(土)

平日 10:00〜20:00/土日祝 10:00〜21:00

※ららぽーと名古屋みなとアクルスの営業日時に準ずる

URL :

https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/minatoaquls/

Limneららぽーと名古屋みなとアクルス店(愛知・名古屋市)

◆ららぽーと堺店

出店日時: 2024年5月1日(水)〜10月下旬(予定)

10:00〜20:00 ※土日祝 10:00〜21:00

※ららぽーと堺の営業日時に準ずる

URL :

https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/sakai/

Limneららぽーと堺店(大阪・堺市)

《マットレス Limne the Mattress》

定価 :79,900円〜119,900円(税込)

サイズ :シングル97×195×22cm、セミダブル120×195×22cm、

ダブル140×195×22cm、ワイドダブル150×195×22cm、

クイーン160×195×22cm

重量 :シングル約12kg、セミダブル約14.3kg、ダブル約16.7kg、

ワイドダブル約21.5kg、クイーン約23.5kg

素材 :本体=オリジナルウレタンフォーム、カバー表地=レーヨン100%

カバー裏地=メッシュ生地 ポリエステル100%、

ボックスシーツ=ポリエステル100%

製造国 :日本

その他 :120日間トライアルサービス完全返金保証(返送料0円・手数料0円)

10年間保証

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 生卵が潰れないマットレス!LIMNE(リムネ)期間限定名古屋と大阪新店舗オープン appeared first on Dtimes.