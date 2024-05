映画『ハリー・ポッター』に登場する魔法のアイテムをミニチュア化した「ハリー・ポッター マジカルアイテムセレクション」が2024年5月下旬に全国の玩具店や量販店のカプセルトイ売場に登場予定。過去のシリーズから人気アイテムをセレクト、新造形のものも1点追加されている。『ハリー・ポッター』シリーズは、J.K.ローリングによる小説作品。舞台は現代、魔法が存在するが一般人には伏せられている世界で、ホグワーツ魔法魔術学校に通う少年ハリー・ポッターの活躍を描く。外伝である『ファンタスティック・ビースト』シリーズを含め「魔法ワールド(WIZARDING WORLD)」シリーズと総称される。2001年から実写映画化され、世界的な人気を得た。

「ハリー・ポッター マジカルアイテムセレクション」は、タカラトミーアーツが「ガチャ」ブランドで展開した「ハリー・ポッター アイテムコレクション」シリーズから、人気アイテムを再録。第1作のタイトルにもなった「賢者の石」や、登場シーンが印象深い「組分け帽子」などがセレクトされている。また新たに「レイブンクローの髪飾り」もラインナップされている。ラインナップは、賢者の石、組分け帽子、トム・リドルの日記、ナギニ、マールヴォロ・ゴーントの指輪、スリザリンのロケット、レイブンクローの髪飾りの全7種。各全高・全長約3〜4.5センチ。それぞれに付いているボールチェーンは金色と銀色の2色。種類により色は固定になっており、「賢者の石」であれば必ず金色のチェーンになっている。今も根強い人気の『ハリー・ポッター』。同シリーズを好きな方は、店頭で見かけたら気軽にチャレンジしていただきたい。WIZARDING WORLD characters, names and related indicia are (C) & (TM)Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s24)