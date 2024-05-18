Bimi、新企画「Bimi Co-Write Galley」始動。新たな才能との出会いを
Bimiが、新たなオリジナル企画「Bimi Co-Write Galley」を始動した。
本企画は、自己推薦及びリスナーからの推薦により、これまでBimiが出会うことの無かった新たなアーティストと楽曲制作を行うというもの。ここで制作された楽曲は今後Bimiのリリース作品に収録されるという。
メジャーデビューを果たし勢いに乗るBimiが、次なるステージへのきっかけとして新たな出会い・才能との化学反応を通して創り出す新たな音楽作品を楽しみにしたい。
「Bimi Co-Write Galley」
制作期間：6月1日（土）〜6月30日（日）まで
・応募要件
アーティスト・ラッパー・シンガーソングライター等ジャンルを問わない、歌唱にて参加可能な方。自己推薦・他者推薦可
・参加方法
official応募メールアドレスに、アーティスト名・参考音源・SNS等、提供可能な範囲の情報を記載の上ご応募をお願いいたします。その際、件名に「Bimi Co-Write Galley応募（自薦 or 他薦）」とご記入いただきお送りください。
・official応募メールアドレス
bimi_contact@kingrecords.co.jp
リリース情報
8月28日（水）発売
ご予約リンク：https://kingeshop.jp/shop/g/glllllll/?elr=46544
品番：NKCD-1051
定価：￥2,750（税込）
※詳細は発売日まで完全シークレットとなります
■『Snack Box』
8月28日（水）発売
予約：https://kingeshop.jp/shop/g/gNKZC-56/?elr=46544
【CD＋Blu-ray】
NKZC-56〜57
価格：￥9,350（税抜価格 ￥8,500）
Disc1（CD）
「Safe Haven」含む全6曲収録予定
Disc2（Blu-ray）
▼Bimi Release Party 2024 -心色相環- @恵比寿LIQUIDROOM
M1. 軽トラで轢く
M2. 博徒街道
M3. 怒鈍器
M4. Tai
M5. 熱気
M6. Anubis
M7. selfy
M8. funky night
M9. Popstar
M10. Frog
M11. 虫の音
M12. インベーダーインバイト
M13. Safe Haven
M14. LOVE
M15. 輪 -味変-
M16. ミツ蜂
▼特典映像
・Behind the Scene「博徒街道 Music Video」
・Behind the Scene「Bimi Release Party 2024 -心色相環-」
＜Bimi POPUP STORE -心色相環- REVIVAL＋＞
会場：東京・池袋Club Mixa（東京都豊島区東池袋1丁目14−3）
詳細URL：https://bimi-official.com/live/458/
【チケット】
￥1,500(税込)
※ドリンク代別途\500がかかります
※未就学児のお子様のご入場は、保護者１名につきお一人まで同伴可
【チケット販売】
2次抽選販売
Day1受付URL：https://t.livepocket.jp/e/popup_revival_day1
Day2受付URL：https://t.livepocket.jp/e/popup_revival_day2
受付期間：5月16日（木）18:00〜6月3日（月）23:59
当落確認・入金期間：6月6日（木）15:00〜6月9日（日）23:59
＜Bimi Live Galley #03 -cosmic-＞
【概要】
日程：2024年7月15日（月・祝）開場 15:30 / 開演 16:30
会場：東京・品川ステラボール（品川プリンスホテル マクセル アクアパーク内）
【チケット】
1階スタンディング：￥4,950（税込）
限定カラーグッズ付き2階指定席：￥8,250（税込）
【チケット販売】
ローソンチケット プレリクエスト抽選先行1次
受付URL：https://l-tike.com/st1/bimi_cosmic/
受付期間：5月9日（木）18:00〜5月20日（月）23:59
当落確認・入金期間：5月23日（木）15:00〜
関連リンク
◆Bimi オフィシャルX
◆Bimi オフィシャルInstagram