「Bimi Co-Write Galley」



詳細：https://bimi-official.com/news/479/制作期間：6月1日（土）〜6月30日（日）まで・応募要件アーティスト・ラッパー・シンガーソングライター等ジャンルを問わない、歌唱にて参加可能な方。自己推薦・他者推薦可・参加方法official応募メールアドレスに、アーティスト名・参考音源・SNS等、提供可能な範囲の情報を記載の上ご応募をお願いいたします。その際、件名に「Bimi Co-Write Galley応募（自薦 or 他薦）」とご記入いただきお送りください。・official応募メールアドレスbimi_contact@kingrecords.co.jp