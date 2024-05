10-FEET主催<京都大作戦2024 〜翔んで騒いで万々祭゛〜>が7月6⽇および7日の2日間、京都府立山城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージで開催される。このたび、出演アーティスト第三弾に加え、鞍馬ノ間出場チームが発表となった。第三弾出演アーティストとして発表されたのは、初日7⽉6⽇の源⽒ノ舞台に湘南乃⾵、2日目7⽉7⽇の源⽒ノ舞台にRIZE。これにて各ステージの出演者がすべて出揃ったかたちだ。

■<京都大作戦2024 〜翔んで騒いで万々祭゛〜>



7⽉6⽇(⼟) 京都府⽴⼭城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ7⽉7⽇(⽇) 京都府⽴⼭城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージopen9:30 / start11:00〒611-0031 京都府宇治市広野町⼋軒屋⾕1▼7⽉6⽇出演者 ※50⾳順【源⽒ノ舞台】Ken Yokoyama / Saucy Dog / サンボマスター / 湘南乃⾵ / dustbox / 10-FEET / FOMARE / HEY-SMITH【⽜若ノ舞台】炙りなタウン / GUMX / サバシスター / SIX LOUNGE / SHANK / Maki / RED SPIDER▼7⽉7⽇出演者 ※50⾳順【源⽒ノ舞台】ENTH / SUPER BEAVER / 10-FEET / 東京スカパラダイスオーケストラ / Dragon Ash / マキシマム ザ ホルモン / RIZE / ROTTENGRAFFTY【⽜若ノ舞台】アルステイク / Age Factory / THE SKIPPERS / Fire EX. / プッシュプルポット / Paledusk / MAYSON's PARTY※10-FEETは2⽇間とも出演【鞍馬ノ間】EGOLA / ⼤阪籠球会 / TEAM ISHIKAWA / TEAM-S / TEAM NICK / TEAM HAPPY LUCKY FROM SOMECITY OSAKA / TEAM FUKUOKA / ちきゅう京都ハンナリーズ (エキシビションマッチ)▼チケット・通常札:2⽇通し券 18,820 円(税込) / 1⽇券 9,410 円(税込)・童札(わらべふだ):2⽇通し券 9,400 円(税込) / 1⽇券 4,700 円(税込)※童札は、2024年7⽉時点で⼩学⽣(⽣年⽉⽇が2012年4⽉2⽇〜2018年4⽉1⽇)の⽅が申し込み可能。必ず⼤⼈の⽅(通常札・家族札購⼊者)と⼀緒にご来場ください。童札のみでの⼊場はできません。【オフィシャルHP最終受付】※エントリー抽選受付期間:5月18日(土)12:00〜5月26日(日)23:59ローソンチケット:https://l-tike.com/kyoto-daisakusen/【海外居住者専用受付】海外受付:https://l-tike.com/st1/kyoto-daisakusen-overseascustomers※海外在住の方からの申込を対象とした受付です。日本在住の方は本受付の申込対象外になります。※童札(わらべふだ)の受付はございません。(問)公演:サウンドクリエーター 06-6357-4400(問)チケット:https://ticket.kyoto-daisakusen.kyoto/contact