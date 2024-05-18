清水美依紗が5月7日、7thデジタルシングル「#dont_care」をリリースした。同シングルのリリックビデオが公開となった。

◆清水美依紗 動画 / 画像

“レトロ × ポップ”な元気ビートが特徴的な同曲で清水美依紗は自身初のラップに挑戦。この夏を彩る爽やかなダンスチューンのLyric Videoは、ソーシャルゲームなどのイラストを多数手がけるイラストレーターの“OKADA”が、“80年代 × 高速道路 × 街灯”をテーマに制作したものだ。どこか懐かしさを感じさせながら、スタイリッシュな仕上がりとなった。

清水美依紗は自身初のソロツアー＜Cherish＞を開催中だ。本日5月18日の大阪・松下IMPホールで最終公演を迎える。


■7thデジタルシングル「#dont_care」

2024年5月7日(火)配信開始
配信リンク：https://shimizu-miisha.lnk.to/dontcarePR


■初ソロツアー＜清水美依紗 Solo Tour「Cherish」＞

▼東京公演
5月7日(火)　恵比寿ガーデンホール
5月8日(水)　恵比寿ガーデンホール
open18:00 / start19:00
▼大阪公演
5月18日(土)　松下IMP(アイエムピー)ホール
open17:00 / start18:00
▼チケット
・ローチケ：https://l-tike.com/shimizumiisha/
・イープラス：https://eplus.jp/shimizu-miisha/
・ぴあ：https://w.pia.jp/t/shimizu-miisha-to/

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