清水美依紗、新曲「#dont_care」リリックビデオにイラストレーター“OKADA”
清水美依紗が5月7日、7thデジタルシングル「#dont_care」をリリースした。同シングルのリリックビデオが公開となった。
◆清水美依紗 動画 / 画像
“レトロ × ポップ”な元気ビートが特徴的な同曲で清水美依紗は自身初のラップに挑戦。この夏を彩る爽やかなダンスチューンのLyric Videoは、ソーシャルゲームなどのイラストを多数手がけるイラストレーターの“OKADA”が、“80年代 × 高速道路 × 街灯”をテーマに制作したものだ。どこか懐かしさを感じさせながら、スタイリッシュな仕上がりとなった。
■7thデジタルシングル「#dont_care」
配信リンク：https://shimizu-miisha.lnk.to/dontcarePR
■初ソロツアー＜清水美依紗 Solo Tour「Cherish」＞
5月7日(火) 恵比寿ガーデンホール
5月8日(水) 恵比寿ガーデンホール
open18:00 / start19:00
▼大阪公演
5月18日(土) 松下IMP(アイエムピー)ホール
open17:00 / start18:00
▼チケット
・ローチケ：https://l-tike.com/shimizumiisha/
・イープラス：https://eplus.jp/shimizu-miisha/
・ぴあ：https://w.pia.jp/t/shimizu-miisha-to/
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