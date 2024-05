SEVENTEEN、番組に出演することなく「ミュージックバンク」で1位を獲得！aespa＆ZEROBASEONEらがカムバック

SEVENTEENが「ミュージックバンク」で1位を獲得した。韓国で17日午後に放送されたKBS 2TV「ミュージックバンク」では、IVEとSEVENTEENが1位候補に上がった中、SEVENTEENが1位のトロフィーを獲得した。この日の放送では、様々な歌手のカムバックステージが続いた。aespaは27日の1stフルアルバム「Armageddon」のリリースを控えて、ダブルタイトル曲「Supernova」を先行公開した。メンバーたちは「Supernova」のステージを通じて強烈なパフォーマンスを繰り広げ、さらに強力になった魅力を披露した。

新曲「Supernova」は、ヒットメーカーKENZIEが作詞作曲に参加した、重みのあるキックとベースをメインにしたミニマルなトラックサウンドが印象的なダンスナンバーだ。歌詞には異なる次元の扉が開かれる事件の始まりを超新星に例え、自分の中の大爆発が始まったことをトレンディなムードで表現しており、aespaならではの音楽カラーを楽しむことができる。最近3rdミニアルバム「You had me at HELLO」を発表し、カムバックしたZEROBASEONEは、タイトル曲「Feel the POP」のステージを披露し、清涼感あふれるメロディーとボーカル、完璧なカル群舞(体を曲げる角度から指先まで完璧に合わせ、刃物のようにキレのあるダンス)でファンの心を捕らえた。ZEROBASEONEの新曲「Feel the POP」は、様々なリズムが混ざったPOPジャンルの曲だ。若者なら誰でも直面することになる躊躇、心配、悩みなどをZEROBASEONEと一緒にする瞬間だけはすべて忘れて吹き飛ばす最高の時間をプレゼントするという意志が込められた。この日の「ミュージックバンク」には、82MAJOR、aespa、DXMON、E'LAST、FANTASY BOYS、IVE、NOWADAYS、The KingDom、TIOT、tripleS、We;Na、Xdinary Heroes、YOUNITE、ZEROBASEONE、Wanna One出身のキム・ジェファン、ASC2NT、ユ・ダヨン、EASTSHINE、TOZなどが出演して多彩なステージを繰り広げた。