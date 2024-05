外食は年間600回以上！ マッキー牧元の発掘！地方の名店〜大阪編〜

「おいしい」を求めて全国を飛び回る、タベアルキスト・マッキー牧元さんに知られざる地方の名店を教えてもらう企画。大阪府でマッキー牧元さんが実際に行って心打たれた2軒をご紹介。

教えてくれる人

マッキー牧元

株式会社味の手帖 取締役編集顧問 タベアルキスト。立ち食いそばから割烹、フレンチ、エスニック、スイーツに居酒屋まで、年間600回外食をし、料理評論、紀行、雑誌寄稿、ラジオ・テレビ出演。とんかつブームの火付役とも言える「東京とんかつ会議」のメンバー。テレビ、雑誌などでもとんかつ関連の企画に多数出演。

大阪でマッキー牧元さんの心を打った2軒とは?

やまが

やまが 出典:おいちゃん24さん

「いらっしゃい」

店に入るとお母さんの元気な声で出迎えられた。

ここは串カツ屋「やまが」である。夫婦で始めて46年、多くの人に愛されている。

大阪の串カツ屋は数多く行った。有名なチェーン店、多数の店がひしめくジャンジャン横丁でもはしごをしたし、ミナミの高級串カツ屋や兵庫・芦屋の「串かつ あーぼん」にも出向いた。

それぞれの店に魅力はあるが、おすすめはこの店である。賑やかなお母さんと寡黙なご主人という取り合わせもいい。だがなんと言っても、創意工夫に富んで、揚げ切りのいい串カツがたまらない。

それでは「やまが」の串カツ劇場といってみよう。

「海老紫蘇」

紫蘇の爽やかな香りが海老の甘さを引き立てる「海老紫蘇」。

「レンコンカレー肉詰め」

この香りが食欲を刺激しちゃうんだよなあと「レンコンカレー肉詰め」。

「カキフライ」はソースをつけて食べよう。時期最後のカキフライは味が濃かった。

「帆立」

半生に揚げられた「帆立」は、上にのせられたマヨネーズとトビコというアクセントが良い。

「キス」

ふんわりと優しく甘い「キス」は、数の子と抱き合わされて、その食感の違いが互いを持ち上げる。

「牛肉」

「牛肉」は、ビフカツ文化の地域が誇る正当なおいしさである。

「アスパラ」

「アスパラ」はシンプルに、頭からガブリといって香りを爆発させよう。

「南瓜のグラタン」

貝殻に詰めて揚げられているのは「南瓜のグラタン」で、上にのったバターを中に入れて食べりゃ笑いが出る。

「小鯛」

お次はスペシャリテのひとつ「小鯛」。中にインゲンが入っていて、その青い香りと小鯛のほのかな甘みが共鳴する。

「ホタルイカ」

「ホタルイカ」は、熱が加わってグッと深くなったうまみがあり酒が恋しくなる。

「茄子」

「茄子」にはトマトやチーズがのせられ、さながらトマトピザのよう。こりゃうまい。

続いては「牛肉牛蒡巻き」。つまり八幡巻きを揚げるという寸法だ。ゴボウの土の香りと牛肉が合うんだな。

「稚鮎」

「かに爪」に続いて、今の時期ならではの「稚鮎」ときた。小さくとも香りあり。

「椎茸エビしんじょう」

椎茸には、エビしんじょうを詰めて揚げてある。エビの優しい甘みと椎茸の香りがいいが、それをつなげるのが上からとろりとかけた甘酢というのが憎い。

お次は「イタヤガイ」で、豆と合わせてある。豆の甘みと貝のミルキーな甘みの調和が美しい。

「ベーコンと蛤」

そして「ベーコンと蛤」の共演である。一見、合わなそうにも思えるが、これも甘酢の仲立ちで、肉と貝が最高の出会いを見せるのである。

「自然薯海苔」は、すりおろした自然薯をのりで巻いて揚げてある。ホワイトソースのような食感と旨みがあるから驚きである。

「子持ちこんにゃく 白味噌と青のり」

お次は「子持ちこんにゃく 白味噌と青のり」ときた。くたっとしたこんにゃくとコリッとした数の子、白身の甘みと青のりの香り、しかしよく考えた。これは笑うしかない味である。 もちろん何をつけなくともおいしい。

そしてチーズのコクが加わって最強の「牛肉チーズ巻き」。

これだけ食べてもまだまだ20本。残りは一気に紹介しよう。

精妙な火の通しで繊細な甘さを生かした「さいまきエビ」。

ウニの甘みで食べさせる「イカウニソース」。

スナップエンドウの香りとの相性に驚く「牛肉とスナップエンドウ」。

「穴子」

おろしポン酢で食べさせる味わいがいい「穴子」。

栗のような甘い香りを放つ「タコ」。

辛子醤油で食べさせる、紫蘇で巻いた「魚すり身」。

「桜餅」

そしてデザートは「桜餅」の串カツである。

合計27本。

みじんも飽きさせることなく、楽しい発見が続いていく。これで値段もまた安い。ここに通いたくなる理由わかるでしょ。

御堂筋 ロッヂ

御堂筋 ロッヂ 出典:KAT-Nさん

<店舗情報>◆やまが住所 : 大阪府大阪市福島区大開1-20-12TEL : 06-6463-9845

お通しが苦手である。お通し自体はいい。

だが世間には、心も工夫もこもっていないただのお通しが多く、これからの食事を楽しもうという雰囲気を台無しにさせてしまうことが多い。

かと言って食べないわけにはいかない。そこが、苦手な理由である。

しかもこれからたくさん食べて飲むぞと意気込んでいるのに、なぜお通し代を取るのか。そこもまた謎である。

しかし一方で、呑兵衛は単純である。

昼ごはんを食べようと、洋食屋の「御堂筋 ロッヂ」に入り、散々何にするか迷った挙句、ハンバーグに決めかけたが、やはり「とんかつ会議」のメンバーとしては、ここはカツにしようと決断した。

「とんかつ」2,000円

すると昼から飲んじゃうかという気分になってきた。さらにビールのあては何にしようかとメニューを見る。

言わばそば前ならぬ、カツ前である。ここはそんなあてが多くあってうれしい。

「空豆と穴子のフリット」500円、「クリームコロッケ2個」400円を頼み、ハイボールを頼んで「カツは後でお願いします」と注文する。自らのオーダーに一人悦に入っていると料理が運ばれてきた。

ハイボールに合う!

ハイボールを飲み「空豆と穴子のフリット」を食べて、再びハイボールをゴクリとやる。思わず「うまいっ」と、独り言が出た。クリームコロッケ、フリット共にハイボールに合う。すると何やら小皿が運ばれてきた。

「お酒を頼まれた方には、ズリの塩焼きをお出ししています」と、店員が小皿を差し出すではないか。

「ズリの塩焼き」

お通しである。

洋食屋にもお通しがあるのか。しかも、酒が進む小粋な料理だ。おいしい肴は酒が進む。うれしくなって、2杯目をお代わりした。

「自家製チャーシュー」

すると「自家製のチャーシューです」と言ってまた小皿を持ってくるではないか。

ここで確信した。これは無料サービスである。心の入った無料のお通しである。酒飲みは単純だから、こんな小さなお通しでもすごくうれしい。

「エビフライ」

飲み終えて、食べたカツがなおさらおいしくなった。肉がしまっていて、パン粉の付け具合、揚げ具合も良く、これは上等である。さらにうれしくなって、エビフライもプリンも頼んでしまった。

いい店だなあ。

<店舗情報>◆御堂筋 ロッヂ住所 : 大阪府大阪市中央区南船場4-3-11 大阪豊田ビル B1FTEL : 06-6251-5064

※価格はすべて税込です。

文・写真:マッキー牧元

