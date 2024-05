17日、滝沢秀明さんが率いるエンタテインメント系の新会社「TOBE」が公式サイトとXを更新し、新グループ「DeePals」(ディーパルズ)を発表しました。

「TOBE」公式サイトでは「『DeePals』グループ結成に関して」という見出しで、新グループ「DeePals」(ディーパルズ)の公式サイトへのリンクが貼られています。





そちらをクリックすると、6人の若者が並んでポーズを決めているメインビジュアルが現れますが、全員がツバ広のハット(帽子)で素顔を隠しているという粋な演出。そのうち3人は茶系の、もう3人は淡いグレー系のハットをかぶり、茶系の3人はこれも茶色のレザーのサスペンダーを、グレー系の3人は黒のレザーのサスペンダーを身に着け、シックなシャツとワイドなパンツで決めています。

合わせて「DeePals」の6人が登場する公演も告知されました。いずれも有明アリーナで開催される、6月13日・14日のIMP.公演「DEPARTURE」、6月15日・16日の北山宏光さんの公演「RANSHIN」、そして6月22日・23日の三宅健さんの公演「The otherside : Another me Presented by KEN MIYAKE」に、既に発表されている大東立樹さん・wink firstと共に登場するとのこと。これらの公演で「DeePals」の素顔と名前が明かされるのか、Xでは「お顔が早くみたいです」「全貌気になるワクワク」など、期待のリプライが集まっています。

