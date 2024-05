B’zの稲葉浩志が6枚目のソロアルバム「只者」を6月26日に発売することが決定した。ソロ名義のアルバムは2014年発売の『Singing Bird』から10年ぶりとなる。今作には、昨年2月に開催されたソロライブ『Koshi Inaba LIVE 2023 〜en3.5〜』で初披露した「BANTAM」「NOW」や、TCK(東京シティ競馬)2024年度CMイメージソングとして放送中の「Starchaser」、昨年放送のフジテレビ系ドラマ『あなたがしてくれなくても』主題歌として話題を呼んだ「Stray Hearts」など全12曲が収録される。

表現者・稲葉浩志が「只者」=「何者でもないひとりの人間」として日々を過ごす中で、何気ない情景や遍在的な苦悩、葛藤を飾らない言葉でつづった歌詞と、緻密に積み重ねられたメロディーによって紡いだ12編のドラマを収めた今作は、稲葉自身が編纂したアンソロジー的な渾身の1枚となる。CDに加え、ソロライブ『Koshi Inaba LIVE 2023 〜en3.5〜』横浜アリーナ公演の模様を収めたDVD/Blu-rayを同梱したPREMIUM EDITIONを同時発売する。アルバム収録の「BANTAM」「NOW」を楽曲完成直後にいち早く演奏した公演自体が制作過程の一部であり、アルバムを構成する重要な要素。『只者』の世界観と密接に結びついた『〜en3.5〜』を同時に楽しむことができる。なお、6月8日からは東京・Zepp Hanedaで“その日限り”の楽曲を取り入れた構成の異なるレジデンシー公演『Koshi Inaba LIVE 2024 〜en-Zepp〜』を6日間開催。6月22日からは全国ツアー『Koshi Inaba LIVE 2024 〜enIV〜』をスタートさせる。■稲葉浩志アルバム『只者』収録内容▼CD収録曲(全形態共通)01. ブラックホール02. Starchaser03. Stray Hearts04. 我が魂の羅針05. VIVA!06. NOW07. 空夢08. Chateau Blanc09. シャッター10. BANTAM11. 気分はI am All Yours12. cocoa▼DVD/Blu-ray 収録曲【Koshi Inaba LIVE 2023 〜en3.5〜】01. 愛なき道02. The Morning Call03. Stay Free04. Golden Road05. I AM YOUR BABY06. Salvation07. 念書08. 正面衝突09. BLEED10. 静かな雨11. 波12. Little Flower13. NOW14. Okay15. YELLOW16. 羽17. 遠くまで18. ハズムセカイ19. あの命この命20. BANTAM21. CHAIN22. oh my love