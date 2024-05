https://twitter.com/acdc/status/1788631457633628274/photo/1 https://twitter.com/acdc/status/1788631457633628274/photo/1

AC/DCが金曜日(5月17日)、待望の新ツアー<Power Up>をドイツ・ゲルゼンキルヒェンのフェルティンス・アレーナで開幕した、2015〜2016年に開催した<Rock Or Bust>ツアー以来、約7年半ぶりとなった彼らのツアーは、ブライアン・ジョンソン(Vo)、アンガス・ヤング(G)、スティーヴィー・ヤング(G)、クリス・チェイニー(B)、マット・ローグ(Dr)の新ラインナップで行われ、アルバム『Highway To Hell』(1979年)に収録された「If You Want Blood (You’ve Got It)」のパフォーマンスでスタートしたそうだ。

Setlist.fmによると、初日公演では2時間以上に渡り、以下の24曲をプレイしたという。「If You Want Blood (You've Got It)」「Back in Black」「Demon Fire」「Shot Down in Flames」「Thunderstruck」「Have a Drink on Me」「Hells Bells」「Shot in the Dark」「Stiff Upper Lip」「You Shook Me All Night Long」「Rock 'n' Roll Train」「Shoot to Thrill」「Sin City」「Givin the Dog a Bone」「Dirty Deeds Done Dirt Cheap」「Dog Eat Dog」「High Voltage」「Hell Ain't a Bad Place to Be」「Riff Raff」「Highway to Hell」「Whole Lotta Rosie」「Let There Be Rock」アンコール「T.N.T.」「For Those About to Rock (We Salute You)」<Power Up>ツアーは、8月17日までにドイツ、イタリア、スペイン、オランダ、オーストリア、スイス、英国、スロヴァキア、ベルギー、フランス、アイルランドで計24公演を開催予定。現時点、ヨーロッパでの日程のみ告知されている。Ako Suzuki