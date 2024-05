(MUC)映画『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』3部作で主人公スター・ロード/ピーター・クイル役を演じて人気俳優の地位を確立したクリス・プラットが、“ある条件”付きで同役の再演に前向きな姿勢を見せている。

本シリーズは、3作で監督を務めたジェームズ・ガンがDCのトップに就任してマーベルを卒業したことを機に、オリジナルメンバーによるガーディアンズ映画は幕を閉じた。よって、MCUにおけるプラットの将来は不透明な状態となっているが、米のインタビューでスター・ロード役を再演する可能性について質問されたプラットが、状況次第ではあり得るとしている。

「それがどんな作品になるのか想像するのは難しいけど、状況によって判断する必要があるだろうね。もちろん、再演にはオープンですよ。このキャラクターが大好きだし、僕の人生を変えた役ですから。再演の話が来て、それが理にかなっていて語る価値のある物語だと感じたら、間違いなく前向きに考えます。スター・ロードを演じるのが大好きですからね」と回答。だが、「ガンの存在なしに実現は難しい」とも続けている。

「それに、彼が巧みに作り出したトーンを維持するためのツールを見つける必要がありますからね。彼は真に唯一無二の存在だから難しいんじゃないかな。それから彼の承認を得なくちゃいけないし、どうなるかな」とコメント。状況によって復帰はあり得るとしつつも、本シリーズを率いたガンの存在なしにスター・ロード役の再演は想像しにくいようだ。

(c) Marvel Studios 2023

3部作の完結編となる『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:VOLUME 3』(2023)ではスター・ロードの再登場を期待させる内容となっていたが、現時点では続編などに関する情報は届いていない。

なおプラットは、人気アニメシリーズの最新映画『The Garfield Movie(原題)』で主人公ガーフィールドの声を務めており、2024年5月24日に米国公開を控えている。

