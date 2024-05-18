18日午前9時55分ごろ、茨城県、千葉県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は茨城県沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.8と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、茨城県の茨城鹿嶋市と潮来市、それに行方市、千葉県の香取市と多古町です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□茨城県

茨城鹿嶋市 潮来市 行方市





□千葉県香取市 多古町

■震度2

□茨城県

土浦市 石岡市 龍ケ崎市

常総市 取手市 つくば市

稲敷市 かすみがうら市 桜川市

神栖市 鉾田市 美浦村

河内町 水戸市 ひたちなか市

小美玉市 大洗町



□千葉県

銚子市 東金市 旭市

匝瑳市 山武市 神崎町

東庄町 芝山町 横芝光町

千葉中央区 千葉若葉区 千葉美浜区

市川市 船橋市 松戸市

野田市 成田市 千葉佐倉市

習志野市 柏市 八千代市

鎌ケ谷市 四街道市 八街市

印西市 白井市 富里市

栄町



□埼玉県

川口市 春日部市 吉川市



□東京都

東京千代田区 東京渋谷区 東京足立区

東京江戸川区

■震度1

□茨城県

茨城古河市 結城市 下妻市

牛久市 守谷市 筑西市

坂東市 つくばみらい市 阿見町

八千代町 五霞町 境町

利根町 日立市 高萩市

笠間市 常陸大宮市 那珂市

茨城町 城里町 東海村



□千葉県

茂原市 大網白里市 九十九里町

一宮町 長南町 市原市

流山市 我孫子市 浦安市

酒々井町 勝浦市 君津市

いすみ市



□埼玉県

さいたま西区 さいたま北区 さいたま大宮区

さいたま見沼区 さいたま中央区 さいたま浦和区

さいたま南区 さいたま緑区 所沢市

狭山市 上尾市 草加市

越谷市 蕨市 戸田市

入間市 朝霞市 志木市

和光市 新座市 桶川市

北本市 八潮市 三郷市

幸手市 白岡市 埼玉三芳町

川島町 宮代町 松伏町

熊谷市 行田市 加須市

東松山市 鴻巣市 久喜市

吉見町



□東京都

東京中央区 東京港区 東京新宿区

東京文京区 東京台東区 東京墨田区

東京江東区 東京品川区 東京目黒区

東京大田区 東京世田谷区 東京中野区

東京杉並区 東京豊島区 東京北区

東京荒川区 東京板橋区 東京練馬区

東京葛飾区 八王子市 武蔵野市

東京府中市 調布市 町田市

小平市 日野市 国分寺市

東大和市 西東京市



□栃木県

宇都宮市 栃木市 小山市

真岡市 下野市 益子町

市貝町 芳賀町 壬生町

野木町



□群馬県

前橋市 渋川市 板倉町

千代田町 邑楽町



□神奈川県

横浜鶴見区 横浜神奈川区 横浜中区

横浜港北区 川崎川崎区

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。